به گزارش خبرنگار مهر، نادر دریابان مدیر ستاد خبری و اطلاع رسانی قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان با بیان این مطلب گفت: انبوه اتوبوسهای کاروانهای راهیان نور خیابان های اطراف مسجد جامع را از چند هفته پیش به این طرف که حضور کاروان های راهیان نور پرشورتر شده است، پوشانده اند.

وی افزود: گروه های مختلف زائر سرزمینهای نور با تواضعی خاص یه این مسجد وارد و به یاد حماسه سازان مقاومت و آزادی خرمشهر و رزمندگانی که در این مسجد مقدس تسبیح و حمد خداوند را برزبان جاری می کردند و نماز را با عبادت پروردگار و پرستش معبود الهی عارفانه، ادا می کردند، نماز را همراه با نمازگزاران این مسجد خاطره انگیز، اقامه می کنند.



وی اضافه کرد: زائران در این مسجد تاریخ ساز که سنگر کلیدی خرمشهر قهرمان به شمار می رود با برپایی نمازهای مستحب یاد شهدای عملیات بیت المقدس را نیز گرامی می دارند.

دریابان خاطرنشان کرد: یادآوری خاطرات بچه های سپاه خرمشهر، فرمانده دلیر آنها شهید جهان آرا و سایر سرافرازان شهید خرمشهر برای کاروانهای راهیان نور در مسجد جامع زنده می گردد .

وی گفت: نقاشی های زیبا و عرفانی استاد ناصر پلنگی که در روزهای پس از فتح خرمشهر بر دیوارهای این مسجد مقدس نقش بسته است نیز برای زائران سرزمین نور روایتگر روزهای حماسه مقاومت و حماسه پیروزی است .

دریابان خاطر نشان کرد: در این مسجد یاد شهید بهروز مرادی دوباره در خاطره ها زنده می شود و مناره ها و برخی کاشی های ترکش خورده از بانگ بلند الله اکبر پیروزی خرمشهر و ظلم متجاوزان بعثی روایت می کنند .

مسجد جامع خرمشهر اولین اثر ملی دفاع مقدس است که با شماره 110 در ردیف آثار ملی دفاع مقدس قرار دارد.