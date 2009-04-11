سیدجلال‌الدین دری درباره به تعویق افتادن این پروژه که قرار بود اواخر پائیز کلید بخورد، به خبرنگار مهر گفت: من دلیل تعویق را نمی‌دانم و مدیران شبکه چهار آن را مشخص نکرده‌اند. البته این مجموعه کد تولید گرفته و مشکلی در این باره ندارد.

"رازهای ناگفته خورشید پیرالموت" نخستین مجموعه تلویزیونی شبکه چهار است. این مجموعه به سفارش گروه نمایش و فیلم شبکه چهار در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای تهیه می‌شود. تهیه‌کنندگی این مجموعه را قاسم جعفری به عهده دارد و داستان در دوران سلطنت سلجوقیان در ایران می‌گذرد.

در خلاصه داستان "رازهای ناگفته خورشید پیرالموت" آمده است: فریدالدین از استاد خود شرف‌الدین طوسی می‌خواهد او را به قلعه الموت نزد حسن صباح ببرد تا او به جرگه فداییان بپیوندد. او در کاروانسرای فردی به نام خورشید بیمار می‌شود و دخترش ستاره از او پرستاری می‌کند، فریدالدین عاشق دختر می‌شود، اما ...

پیش تولید این مجموعه پارسال آغاز شد و حتی الناز شاکردوست و حامد بهداد برای ایفای نقش‌های اصلی انتخاب شدند، اما بنا به دلایل نامعلوم کار هنوز به مرحله تولید نرسیده است.