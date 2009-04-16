توسعه دفاتر پستهای تجارت الکترونیک روستایی مهمترین برنامه امسال است

محمد داوودآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با توجه روند افزایش مراجعات روستایی به مراکز استانها و نیز جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، طرح خدمات آنلاین روستایی در کلیه های روستاهای استان مرکزی به اجرا در می آید.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته به طور متوسط به ازای هر واحد پستی در استان مرکزی حدود 36 هزار مرسوله جذب شد، اضافه کرد: بر اساس این طرح کلیه خدمات پستی و نیز صدور انواع بیمه نامه در کنار ایجاد پستهای تجارت الکترونیک در روستاها راه اندازی و شهروندان روستایی به راحتی می توانند از این خدمات بهره گیرند.

داوودآبادی بیان داشت: هم اینک 272 واحد پستی روستایی و 105 واحد شهری در استان مرکزی فعال است که کار خدمت رسانی به عموم شهروندان را انجام می دهند.

وی اضافه کرد: سال گذشته 13 میلیون و 618 هزار مرسوله پستی از این استان صادر و 12 میلیون و 898 هزار مرسوله نیز وارد شده است که در مجموع با 14 درصد افزایش همراه بوده است.

داوود آبادی افزود: سال گذشته دو میلیون و 276 هزار و 345 قبوض تلفن ثابت و همراه و 298 هزار و 619 مرسوله پستی پیشتاز برای مشترکین ارسال شده است.