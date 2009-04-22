برگزاری جشنواره گردو به اقتصاد تویسرکان رونق می‌ دهد

حسن بهرام ‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: شهرستان تویسرکان مقام نخست کیفیت گردوی کشور را دارد که با برگزاری جشنواره گردو به دنبال ارتقای کیفیت، کمیت و فرآوری این محصول هستیم.

وی بر نقش‌ آفرینی مراکز پژوهشی و دانشگاه ‌ها تاکید کرد و افزود: در کنار مراکز پژوهشی جهاد کشاورزی نیز باید در این عرصه قدم بگذارد.

بهرام‌ نیا خاطرنشان کرد: ‌یکی از منابع درآمدزایی مهم دراین شهرستان گردو است و هزاران نفر از این نعمت الهی ارتزاق می ‌کنند بنابراین باید با برنامه ‌ریزی مناسب از این ظرفیت بیشترین درآمد را برای مردم حاصل کرد.

فرماندار تویسرکان خاطرنشان کرد: نخستین جرقه‌ های این امر با برگزاری نخستین جشنواره ملی گردو در سال گذشته ایجاد شد و صاحب نظران با ارائه 40 مقاله از این جشنواره استقبال کردند.

وی با اشاره به وجود 45 هزار نوع فرآوری از محصولات گردو ادامه داد: می‌ توان با علمی کردن تولید و عرضه گردو علاوه بر تعالی بخش کشاورزی و وارد کردن صنعت به این بخش، با وجود این همه مشتقات از محصول گردو، تویسرکان را به شهری پیشرفته تبدیل کرد که این مهم به تلاش، ‌برنامه ‌ریزی، ‌تحقیقات و ‌تدوین برنامه‌ های کوتاه و بلندمدت نیاز دارد.

بهرام نیا گفت: با سرمایه ‌گذاری در بخش گردوی تویسرکان بسیاری از مشکلات در حوزه اشتغال و دیگر موارد در این شهرستان حل می ‌شود.

دومین همایش گردو مهرماه امسال در تویسرکان برگزار می ‌شود.