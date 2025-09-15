تویسرکان میزبان جشنواره فرش دستباف با ۱۳ کمیته اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید شماعی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با هدف رشد و بالندگی همه‌جانبه شهرستان، مجموعه‌ای از جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی، هنری و اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به جایگاه جهانی گردوی تویسرکان افزود: آئین شکرگزاری برداشت گردو نیز به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص این جشنواره، همراه با سایر رویدادهای متنوع در تقویم برگزار خواهد شد.

فرماندار تویسرکان با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی منسجم برای موفقیت رویداد تصریح کرد: ۱۳ کمیته تخصصی تشکیل شده است تا هر بخش از جشنواره با هماهنگی دقیق اجرا شود و مشارکت همه فعالان حوزه‌ها، به‌ویژه باغداری گردو، صنایع مبل و منبت و فرش دستباف، تضمین گردد.

شماعی یادآور شد: نباید فعالیت‌ها صرفاً به ابلاغ‌های رسمی و اداری محدود شود، بلکه حضور فعال و خلاقانه بخش خصوصی و هنرمندان اهمیت دارد.

وی از برگزاری آیین بزرگداشت میررضی آرتیمانی در ۲۲ شهریور به‌عنوان نخستین رویداد، جشن بزرگ گردو در ۴ مهر، آئین شکرگزاری برداشت گردو در ۵ مهر و جشنواره خوراک گردویی در ۱۷ مهر به‌عنوان مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌ِرو نام برد.

به گفته فرماندار، برگزاری دوره آموزشی بازیابی فروش فرش، همایش فعالان فرش و همایش فعالان اقتصادی نیز بخشی از برنامه‌های جانبی این جشنواره خواهد بود.