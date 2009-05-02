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۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۳۷

آیت الله تسخیری:

بیداری اسلامی اصلی‌ترین پایه تفکرات شهید مطهری بود

بیداری اسلامی اصلی‌ترین پایه تفکرات شهید مطهری بود

آیت‌الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: بیداری اسلامی از اصلی‌ترین پایه‌های تفکرات شهید مرتضی مطهری است که امروزه توجه قشرهای مختلف مردم و اندیشمندان جهان اسلام را به خود معطوف داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست حکمت مطهر صبح امروز شنبه 12 اردیبهشت ماه با حضور نماینده ولی فقه در بسیج سازمانها، وزارتخانه‌ها و ادارات در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.

آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این نشست گفت: بیداری اسلامی از اصلی‌ترین پایه‌های تفکرات شهید مرتضی مطهری است که امروزه توجه قشرهای مختلف مردم و اندیشمندان جهان اسلام را به خود معطوف داشته است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان اینکه باید نگاهی نو بر آرا و نظریه‌های این متفکر نواندیش اسلامی داشته باشیم افزود: اندیشه اسلامی و بیداری امت اسلامی در جهان اسلام وامدار تفکرات و اندیشه‌های ناب شهید مطهری و شهید صدر است.

وی در ادامه تصریح کرد: مبانی قوی اندیشه‌های فلسفی و منطقی آنها و تفکرات اقتصادی شهید صدر تأثیرات شگفت‌انگیزی در رشد و بالندگی اندیشه اسلامی داشته است.

آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع در پایان با اشاره به اینکه تفکرات و اندیشه های شهید مطهری و شهید صدر از پایه‌های اصلی تفکر دینی و اسلامی است که امروزه مورد استقبال کشورهای اسلامی بوده افزود: در کشور اندونزی مؤسسه بزرگ شهید مرتضی تأسیس شده و در آنجا 600 کتاب از کتابهای امام خمینی (ره) استاد مرتضی مطهری، دکتر شهید بهشتی و شهید صدر به زبان مالاوی ترجمه شده است.

کد مطلب 871015

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