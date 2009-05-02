به گزارش خبرگزاری مهر، نشست حکمت مطهر صبح امروز شنبه 12 اردیبهشت ماه با حضور نماینده ولی فقه در بسیج سازمانها، وزارتخانه‌ها و ادارات در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.

آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این نشست گفت: بیداری اسلامی از اصلی‌ترین پایه‌های تفکرات شهید مرتضی مطهری است که امروزه توجه قشرهای مختلف مردم و اندیشمندان جهان اسلام را به خود معطوف داشته است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان اینکه باید نگاهی نو بر آرا و نظریه‌های این متفکر نواندیش اسلامی داشته باشیم افزود: اندیشه اسلامی و بیداری امت اسلامی در جهان اسلام وامدار تفکرات و اندیشه‌های ناب شهید مطهری و شهید صدر است.

وی در ادامه تصریح کرد: مبانی قوی اندیشه‌های فلسفی و منطقی آنها و تفکرات اقتصادی شهید صدر تأثیرات شگفت‌انگیزی در رشد و بالندگی اندیشه اسلامی داشته است.

آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع در پایان با اشاره به اینکه تفکرات و اندیشه های شهید مطهری و شهید صدر از پایه‌های اصلی تفکر دینی و اسلامی است که امروزه مورد استقبال کشورهای اسلامی بوده افزود: در کشور اندونزی مؤسسه بزرگ شهید مرتضی تأسیس شده و در آنجا 600 کتاب از کتابهای امام خمینی (ره) استاد مرتضی مطهری، دکتر شهید بهشتی و شهید صدر به زبان مالاوی ترجمه شده است.