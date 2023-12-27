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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۰۶

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب شهادت سردار سید رضی موسوی را تسلیت گفت

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب شهادت سردار سید رضی موسوی را تسلیت گفت

حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پیامی شهادت سردار شهید سید رضی موسوی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پیامی شهادت سردار شهید سید رضی موسوی را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«و الذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله لهو خیر الرازقین» حج، آیه ۵۸

جنایات لحظه به لحظه رژیم جعلی, دژخیم و تروریست اسرائیل در کشورهای اسلامی به ویژه در فلسطین اشغالی بر هیچ انسانی پوشیده نیست.

این حکومت خودخوانده با سلطه نامشروع و تکیه بر قدرت‌های استعماری مانند آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای دیگر به هر بهانه‌ای ودر هرکجای این کره خاکی دست به اقدامات تروریستی و مخرب می‌زند و کشتار بیش از بیست هزار فلسطینی مظلوم شاهدی غیرقابل انکار از خودکامگی و خوی تجاوزکارانه آن است.

اقدام اخیر این غده سرطانی قرن در حمله به مرکز و پایتخت کشور اسلامی سوریه و ترور مستشار نظامی جمهوری اسلامی ایران سردار سرتیپ پاسدار شهید سیدرضی موسوی (ره) تجاوز آشکار به حریم مسلمانان جهان و کشورهای اسلامی و در راستای گسترش جنگ به سایر بلاد اسلامی است.

بی شک حضور و مجاهدت‌های بی شمار آن شهید سعید در دوران مبارزه با داعش و برقراری آرامش و امنیت برای ساکنان منطقه در کنارسردارمقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی (ره) برای همه ما و نسل‌های آینده ماندگار و قابل ستایش و تقدیر و سبب رویش‌های بی شمار در صفوف مجاهدان راه خدا خواهد بود.

این جانب شهادت مظلومانه آن مجاهد فی سبیل الله را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همه سرداران و مجاهدان جبهه مقاومت اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, مردم شریف و مؤمن ایران و سوریه و خانواده مکرمشان تبریک و تسلیت می گویم و از خداوند متعال تأسی به ایمان و عمل شهدای والامقام اسلام را مسألت دارم.

کد مطلب 5977741

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