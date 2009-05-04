هنرمندان نیشابور 15 فیلم کوتاه تولید کردند

حسین محروقی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: از چهل فیلم ساز و عکاس این انجمن 30 فیلم کوتاه، 20 فیلم نامه و 200 قطعه عکس به جشنواره منطقه یک انجمن که ماه گذشته در بوشهر برگزار شد، ارسال و سه جایزه دریافت کرد.

رئیس انجمن سینمای جوان نیشابور عنوان کرد: دریافت جایزه بهترین کارگردانی جشنواره ملی رویش توسط فیلم چای خانه اثر رضا شیخلانی و انتخاب فیلم کوتاه "خوان اخوان" ساخته مسعود سلیمانی در بین فیلمهای برگزیده سال 87 انجمن کشور بخشی از توقعات این انجمن است.

وی از حضور شش فیلم اعضای انجمن در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، راهیابی سه فیلم اعضای انجمن به جشنواره بین المللی فیلم صد، حضور چهار فیلم اعضا در جشنواره کانونهای مساجد، راهیابی دو فیلم اعضا به جشنواره بین المللی فیلم شهر به عنوان دیگر موفقیتهای انجمن، نام برد.

محروقی خاطرنشان کرد: این انجمن توانست هفته فیلم و عکس شهرستان، مراحل شهرستانی جشنواره فیلم رافت و جشنواره عکس تجلی نور و پخش همزمان جشنواره ملی نماز و نیایش را برگزار کند.

رئیس انجمن سینمای جوان نیشابور با بیان اینکه انجمن توانست نمایشگاه عکس آلو در شهر خرو، نمایشگاه عکس روستا و طبیعت در شهر بار و دو نمایشگاه عکس را در نگارخانه کمال الملک برپا کند، عنوان کرد: نشست تخصصی تصویربرداری و تدوین، کارگاه آموزشی عکاسی دیجیتال، نشست تخصصی فیلمنامه در فیلم کوتاه، نشست جلسات هفتگی نقد عکس، برگزاری آزمون فیلم سازی و کلاسهای دوره یک ساله فیلم سازی، تصویربرداری، تدوین و تحلیل فیلم و برگزاری اردوی عکاسی در شهرهای خرو، بار و روستای بوژان، فعالیتهای آموزشی انجمن را در سال گذشته بازگو می کند.