مخالفت اعضای نظام دامپزشکی کرمان با طرح بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی

امین علیرضایی با اشاره به بررسی طرح بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در کمیسیون آب و کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: منتخبان شورای نظام دامپزشکی استان کرمان مخالفت خود را با تصویب طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در کمیسیون آب و کشاورزی مجلس در حال بررسی است، به رئیس این کمیسیون و ریاست مجلس، بدلیل اختلال در ابعاد نظارتی و حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور و بالطبع ادارت کل دامپزشکی استانها اعلام می کند.

وی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی وظایف بسیار مهمی را درجهت جلوگیری از شیوع بیماری های مشترک، صیانت از سرمایه دامی کشور و نظارت بر کشتارگاهها و مراکز عرضه فرآورده های خام دامی را دنبال می کند که اختلال در هر قسمت از آن خسارت جبران ناپذیری در جمعیت دامی و سلامت جامعه در پی خواهد داشت.

علیرضایی خاطرنشان کرد: تفویض کامل بسیاری از وظایف از جمله صدور پرونده های بهره برداری بهداشتی به بخش خصوصی یعنی سازمان دامپزشکی، سبب حذف ماهیت حاکمیتی و نحوه نظارت سازمان دامپزشکی بر این فرایندمی شود، همچنین امکانات، اعتبارات و توان سازمان نظام دامپزشکی پاسخگوی انجام این همه وظایف که بودن پشتوانه کارشناسی به آن سازمان واگذار شده است، نمی باشد.

وی اضافه کرد: وظایف حاکمیتی انتقال یافته طی طرح به خصوص ماده 2 آن طرح با نامه شماره 20.32069 در تاریخ 12 آذر ماه سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری منافات کامل دارد.

وی افزود: توجه ویژه سازمانهای بهداشتی جهانی به نقش اساسی دامپزشکی در جهت صادرات هر نوع فرآورده های دامی با ماده 16 و 17 طرح مذکور که سبب سلب اختیارات و استقلال سازمان دامپزشکی و ادارت کل استانها هستند مغایرت داشته و باعث اختلال در انجام عمل مذکور می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی دامپزشکی کشور و واگذاری صد درصد خدمات درمانی و مایه کوبی طیور و 60 درصد خدمات درمانی و مایه کوبی سایر دامها موارد متناقض طرح مذکور که بدون پشتوانه کارشناسی و به صورت شتاب زده پیشنهاد شده است نه تنها کمکی به اجرای اصل مذکور نمی نماید بلکه مرجع پاسخگویی حاکمیتی را نیز زیر سئوال برده است.