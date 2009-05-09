تجارت 27.7 میلیارد دلاری ایران با کشورهای اسلامی در سال 87

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط ‌عمومی گمرک ایران، میزان مبادلات تجاری ایران با کشورهای اسلامی در سال 1386 معادل 24 میلیارد و 35 میلیون و 71 هزار دلار بود که بررسی‌ ها نشان می‌ دهد، حجم مبادلات کشورمان با کشورهای اسلامی در سال گذشته به میزان 3 میلیارد و 693 میلیون و 829 هزار دلار رشد داشته است.

سال گذشته 9 میلیارد و 446 میلیون و 219 هزار دلار انواع کالا از ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی صادر شد، این درحالی است که صادرات جمهوری اسلامی ایران به این کشورها در سال 1386 به میزان 8 میلیارد و 46 میلیون و 653 هزار دلار بود.

سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی، کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده، اتیلن، پسته تازه یا خشک‌ کرده، سایر روغنهای سبک و فرآورده ‌ها بجز بنزین، بنزن، آلومینوم به صورت کارنشده، سیب تازه، فرش و سایر کف ‌پوشهای نسجی و روغن موتور 10 قلم کالای عمده صادراتی ایران به این کشورها در سال گذشته بوده است.

در مدت یاد شده عراق عمده‌ترین خریدار کالاهای ایرانی در میان کشورهای اسلامی بود و امارات متحده عربی، افغانستان، ترکیه و عربستان صعودی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

پس از این کشورها نیز آذربایجان، سوریه، اندونزی، پاکستان و ترکمنستان عمده ‌ترین خریداران کالاهای ایرانی بوده‌ اند. همچنین سال گذشته ایران 18 میلیارد و 282 میلیون و 681 هزار دلار انواع کالا از کشورهای اسلامی وارد کرد.

بنزین عمده‌ ترین کالای وارداتی کشورمان از کشورهای اسلامی در این مدت بود. شمش از آهن و فولاد غیرممزوج و برنج نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.