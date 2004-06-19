خرازي: اصول دمكراسي بايد متناسب با ارزش ها و عقايد فرهنگي و مذهبي هركشور باشد

به گزارش خبرگزاري مهر، وزير امورخارجه كشورمان باتاكيد بر اهميت مناسبات و همكاري با كشورهاي قاره آفريقا از تشكيل ستاد همكاري با قاره افريقا در وزارت امورخارجه و برگزاري همايش هاي همكاريهاي تجاري و بازرگاني و تشويق سرمايه گذاري بعنوان چند گام اجرايي دولت براي گسترش ارتباطات و همكاري با كشورهاي افريقايي نام برد.

دكتر خرازي در اين مذاكرات از اقدامات و گامهاي كشورهاي مختلف افريقايي در جهت تحكيم اتحاديه افريقا وشروع يك پارلمان افريقا وشوراي صلح و امنيت منطقه اظهار خرسندي كرد. وزير امورخارجه كشورمان در اين ديدار همچنين تلاشهاي كشور توگو در برقراري صلح و ثبات در منطقه غرب افريقا را موجب تسريع حركت منطقه براي توسعه و شكوفايي اقتصادي دانست و از اين تلاشها حمايت كرد. وزير امورخارجه كشورمان با استقبال از تبادل تجارب و آمادگي كشورمان براي همكاري در زمينه هاي صنعتي كردن كشاورزي و تقويت صنايع غذايي و صنايع جانب كشاورزي را ابراز داشت.

وزير خارجه توگو با اعلام اينكه حامل پيام رييس كشورش براي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران مي باشد و برنامه هاي اقتصادي دولتش راتشريح كرد: ايشان با تشكر از كمك توسعه اي ايران براي ساخت دومين دانشگاه بزرگ توگو و خواهان همكاريهاي بيشتر دو كشور در زمينه هاي آموزش و دانشگاهي شد. وزير خارجه توگو با تشريح تجربه افريقا براي توسعه و پيشرفت اقتصادي تصريح كرد: ترجيح ما به ارتقاء همكاريهاي جنوب - جنوب است. وي همچنين برنامه هاي آموزشي و بهداشتي رادر اولويت برنامه هاي دولت توگو عنوان كرد و در همين ارتباط علاقمندي كشورش براي افزايش همكاريها و استفاده از تجارب ايران در اين زمينه ها را ابراز داشت.

وزراي خارجه دو كشور در اين مذاكرات در خصوص راههاي تشويق و حمايت سرمايه گذاري مشترك و حضور فعال تر بخش خصوصي ايران در غرب افريقا تبادل نظر كردند.

كشور توگو كه در غرب آفريقا واقع شده و علاوه بر عضويت در سازمان ملل متحد و عضو سازمان كنفرانس اسلامي و جنبش عدم تعهد و اكواس و پيمان لومه مي باشد. اين كشور از نظام بازار آزاد برخوردار مي باشدو داراي ذخائر عظيم فسفات مي باشد كه 37 درصد كل صادرات سالانه اين كشور را تشكيل مي دهد و در رديف دو كشور اول صادركننده فسفات جهان قرار دارد. علاوه بر فسفات محصولات كشاورزي نيز سهم قابل توجهي در صادرات اين كشور دارد. چهل درصد از صادرات محصولات كشاورزي توگو به كاكائو و قهوه اختصاص دارد.