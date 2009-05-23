حماسه جاوید فتح خرمشهر منشور اقتدار و صلابت ارتش است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: طلعیه سوم خرداد و آغاز بیست و هفتمین سالروز آزادسازی خرمشهر به دست توانمند لشکریان پیروز اسلام، یادآور خلق حماسه‌های مقاومت و پیروزی توسط رزمندگان ملت مجاهد و شهید پرور ایران اسلامی در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر قوای مسلح ایران اسلامی است که در پی فرمان تاریخی امام راحل (ره) مبنی بر آزادی خرمشهر، همت مردانه خود را در حفظ تمامیت ارضی میهن اسلامی بکار گرفتند و با بذل جان و نثار خون پاکشان دست دشمن را از این خطه قهرمان پرور کوتاه کردند.

در ادامه بیانیه آمده است: خرمشهر اردوگاه مجاهدان وارسته تاریخ است که در سالهای متمادی دفاع مقدس با شجاعت و ایثار و بذل مال و جان، همچون شهابی ثاقب در دل تاریک دشمن بعثی فرو رفته و پرده‌های ظلمت را دریدند و حماسه سوم خرداد را رقم زدند.

این بیانیه می ‌افزاید: آزادسازی خرمشهر اقتدار و توانمندی نیروهای مسلح به عنوان بازوی ظفرمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نمایان ساخت و به عنوان نقطه عطفی در نبردهای دفاع مقدس و بهترین نماد عزم و اراده ملی، جایگاهی رفیع در نبردهای آزادی بخش ملل استکبار ستیز جهان قرار داد.

در ادامه بیانیه تصریح شده است: این روز جاوید که با عنوان روز ملی ایثار، مقاومت و پیروزی نامیده شده، یادآور حماسه‌ای پرشکوه و تجلی باورهای اسلامی و عظمت و اراده سلحشوران فداکاری است که در لباس مقدس سربازی، در عرصه‌های زمینی، هوایی و دریایی با عینیت بخشیدن به مفهوم والای ایثار و از جان گذشتگی، خرمشهر را در تاریخ سوم خرداد 1361 و در مرحله سوم عملیات غرور آفرین بیت‌المقدس با عنایات ذات اقدس الهی و با زمزمه نام‌ نامی پیامبر عظیم الشأن اسلام آزاد ساختند.

درپایان این بیانیه آمده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران سالروز این فتح و نصر بزرگ را به پیشگاه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای و ملت سلحشور ایران اسلامی و نیز یکایک رزمندگان دلیر ارتش و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت گفته و یاد و خاطره شهیدان والامقام عملیات بزرگ و ماندگار بیت المقدس را گرامی‌ می‌ دارد.