تورهای ماهیگیری بچه لاک پشتهای جنوب را به دنیا نیامده می کشد

یک متخصص محیط زیست که در جزیره قشم فعالیت می کند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبرگفت: مهمترین خطری که این روزها بچه لاک پشتها را تهدید می کند، اسیر شدن آنها در تورهای ماهیگیری ثابت و اصابت آنها با پره های موتور قایقها است

محمد هاشم داخته افزود : این روزها زمان شکستن تخم لاک پشتها و تولد بچه لاک پشتها است که این پدیده به شدت توجه اکوتوریستهای علاقمند به حیات وحش را به خود جلب می کند.



لاک پشت پوزه عقابی بیشترین مناطق لانه سازی و تخم گذاری در ایران را به خود اختصاص داده

این فعال محیط زیست با اشاره به تخمگذاری لاک پشتها در اردیبهشت ماه و تغییر نگرش افراد بومی درباره استفاده از تخم لاک پشتها گفت: الان مهمترین مسئله حفاظت از جان لاک پشتهای جوان است. و این مسئله فقط با آموزش های فرهنگی اتفاق می افتد. چنانکه قبلا تخم لاک پشتها را نیمرو می کردند. اما با آموزش و فرهنگسازی انجام شده و برجسته کردن خطر نابودی این گونه زیبای جانوری مردم جزیره خود یکی از حامیان تداوم حیات لاک پشت پوزه عقابی هستند.

داخته صید لاک پشتها در ایران را بسیار ناچیز دانست و افزود: خوشبختانه به علل مختلف گوشت لاک پشت در ایران قابل مصرف نیست و مردم کمتر به صید لاک پشت می پردازند اما تعدادی از این گونه در تورهای صییادن اسیر می شوند و تلف می شوند با این حال در دنیا از تورهایی استفاده می شود که لاک پشتها می توانند از آن بگریزند.

خوشبختانه به علل مختلف گوشت لاک پشت در ایران قابل مصرف نیست و مردم کمتر به صید لاک پشت می پردازند اما تعدادی از این گونه در تورهای صییادن اسیر می شوند محمد هاشم داخته

این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه لاک پشتها به لحاظ جسمی موجودات جالبی هستند گفت:چون لاک پشتها نفس گیری خوبی دارند و می توانند نزدیک به 5 ساعت در آب نباشند و خفه نشوند. با این حال نیاز هست که از تورهای ماهیگیری مناسبی در این جزیره استفاده شود تا کمترین تلفات را در این حوزه داشته باشیم.

از بین 7 گونه لاک پشت در ایران، تنها 2 گونه از لاک پشت های دریایی برای تخم گذاری به ساحل ایران می آیند.لاک پشت پوزه عقابی و لاک پشت سبز که تخم گذاری آن برای اولین بار در سال 82 به ثبت رسیده است، اما لاک پشت پوزه عقابی بیشترین تعداد لانه سازی یا به بیان دیگر بیشترین مناطق لانه سازی و تخم گذاری در ایران را به خود اختصاص داده است. با توجه به شرایط و تهدیدات موجود این گونه زیست خود را بیشتر به جزایر نخلیو و ام الگرم در استان بوشهر، قشم، شیدور، هندورابی، هنگام و هرمز در استان هرمزگان محدود کرده است.



لاک پشتهای پوز عقابی در اردیبهشت ماه تخم می گذارند و خردادماه بچه لاکپشتها از تخم بیرون می آیند

لاک پشتهای پوزه عقابی که از گونه های در خطر جانوری جهان محسوب می شوند و از فروردین 1381 با تسهیلات و اعتبارات خرد محیط زیست جهانی سازمان ملل متحد و اداره محیط زیست منطقه آزاد قشم، پروژه ای جهت حفاظت از این گونه طراحی شد که تا امروز با اموزش مردم محلی جان لاک پشتها را نجات داده است.

بنا براین گزارش از فواید پروژه حفاظت از لاک پشت‌های پوزه عقابی می‌توان به مواردی نظیر رونق صنایع دستی بومی منطقه، افزایش تعامل بین مردم بومی با گردشگران، افزایش امنیت در ساحل سایت تخم گذاری لاک ‌پشت، ایجاد حس افتخار از دارا بودن چنین جاذبه اکوتوریستی (تشویق افراد به ماندن در روستا و کاهش مهاجرت آنها به شهر‌های دیگر)، همبستگی بیشتر بین اهالی روستا جهت حفاظت هر چه بهتر لاک ‌پشتها، چاپ کتابچه و بروشور، اشتغال زایی مردم منطقه (کرایه قایق به گردشگران،فروش بالای مغازه های محلی در هنگام حضور گردشگران، فروش صنایع دستی و...)، ایجاد انگیزه به ویژه در جوانان بومی جهت مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طبیعت و انتقال آن به گردشگران، حضور بازدیدکنندگان بین المللی(از جمله کارشناسان مطرح و محققین امر ) و زمینه سازی برای سرمایه گذاری در سایر پروژه‌های منطقه اشاره کرد.

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عکس ها: سید محمد فاطمی