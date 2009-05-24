دیدار هیئتی از کنگره آمریکا با نخست وزیر عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نخست وزیری عراق، نوری المالکی در این دیدار گفت : تجربه حکومت(پس از سرنگونی رژیم صدام) و آنچه بر کشور گذشت، نشان داد که عراق کشوری دموکراتیک و مخالف طایفه گری است و این مسئله در انتخابات اخیر شوراهای استانی به وضوح نمایان بود.

وی افزود : عراق توانست چالشهایی را که با آن روبرو بود، پشت سر گذارد و انتخابات شوراهای استانی به دور کردن اندیشه های بیگانه و نادرست کمک کرد و این مسئله ما را تشویق می کند تا در مسیر تکمیل طرح ملی که همه عراقی ها به دور از طایفه گری دور هم جمع شوند به حرکت خود ادامه دهیم.



مالکی خاطر نشان کرد : سهم بندی عنصری به جا مانده از عناصر ضعف و ناتوانی است و باید در انتخابات آتی(پارلمانی) بر آن چیره شویم تا حزب در صورتی که وزیرش مرتکب اشتباه یا کوتاهی شد به حمایت از وی برنخیزد و همه ما درباره حفظ دموکراسی و گردش مسالمت آمیز قدرت از طریق انتخابات اتفاق نظر داریم.

اعضای هیئت کنگره آمریکا نیز از تلاشهای دولت وحدت ملی عراق به ریاست نوری المالکی در رویارویی با چالشها و گام برداشتن در مسیر ساخت عراق جدید تمجید و بار دیگر بر حمایت واشنگتن از دولت مالکی برای حفظ امنیت و ثبات و توسعه اقتصاد عراق تاکید کردند.