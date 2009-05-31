پنجاهمین سالروز بازگشت اولین میمونهای فضانورد به زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، 28 می 1959 "ایبل" (Able ) یک میمون آمریکایی به همراه "میس بیکر" (Miss Baker) یک میمون اهل پرو داخل دماغه خرطومی یک موشک سوخت مایع قرار گرفتند و از پایگاه کیپ کارناوال فلوریدا تا ارتفاع در حدود 360 مایلی از سطح دریا به فضا پرتاب شدند.

این دو میمون در این سفر فضایی از هر آسیبی به دور ماندند و با موفقیت به زمین بازگشتند. هرچند "ایبل" چهار روز بعد در گذشت. علت مرگ این میمون واکنش به داروی بیهوشی بود. این میمون که برای عفونت یک الکترود زیرپوستی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود در دوره بیهوشی درگذشت.

"میس بیکر" در کپسول زیستی ماموریت ژوپیتر

جسد این میمون داخل یک پارچه پیچیده شد و دوباره در همان کپسولی که با آن پرتاب شده بود گذاشته و به موزه موسسه اسمیت سونیان واشنگتن فرستاده شد. این میمون امروز نیز در این موسسه حضور دارد.

"میس بیکر" تا سالها بعد از این پرتاب زنده ماند و باقی دوران زندگی خود را در زرادخانه "رد- استون" در "هانتسویل" آلاباما و پس از آن در مرکز موشک و فضای آمریکا سپری کرد.

این میمون پس از آنکه روی جلد مجله "لایف" (زندگی) ظاهر شد طرفداران بسیاری پیدا کرد به طوری که در مدت یک روز در حدود 100 نامه از مدرسه کودکان به دستش رسید.

"میس بیکر" در سال 1984 و در سن 27 سالگی در گذشت. بیش از 300 نفر در مراسم تشییع جنازه آن شرکت کردند و جسدش را در زیر یک ستون گرانیتی که نشان فضایی اش روی آن حک شده بود به خاک سپردند.

به گزارش مهر، هر دو میمون در فضا 38 ساعت در شرایط کشش نرمال جاذبه تاب آوردند و در حدود 9 دقیقه در ماموریت تاریخی خود شرایط بی وزنی را تجربه کردند.

آماده سازی "ایبل" قبل از پرتاب

"ایبل" و "میس بیکر" اولین حیوانات شایسته ای بودند که پس از یک ماموریت فضایی زنده ماندند اما اولین مخلوقاتی نیستند که سفر به فضا را تجربه کرده بودند. به طوری که نخستین بار در سال 1947 یک بسته محتوی دانه های ذرت برای آزمایش پرتوهای در ارتفاع زیاد به فضا فرستاده شد.

کپسول حمل کننده میمونها آماده نصب به موشک

پس از آن اتحاد جماهیر شوری در سال 1957 با قمر مصنوعی "اسپاتنیک 2" یک ماده سگ به نام "لایکا" را به فضا فرستاد که این حیوان در اثر حمله قلبی ناشی از ترس جان خود را از دست داد. پس از آن سازمان فضایی آمریکا (ناسا) میمونها و موشهایی را به فضا فرستاد که نجات آنها موفقیت آمیز نبود. این حیوانات در اثر نقض فنی کپسولهای فضایی و یا استرس گرانشی جان خود را از دست داده بودند.

ناسا معتقد است که بدون آزمایشات فضایی که با همکاری این حیوانات انجام شد ورود انسان به فضا غیرممکن بود.