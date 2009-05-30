به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز شنبه در حاشیه همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی در ایران که در تهران در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه مجوز ورود تحت پوشش قانون جلب و تشکیل سرمایه گذاری خارجی دریافت شده، میزان ورودی سرمایه های خارجی افزایش یافته است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مجوزهای صادره سرمایه گذاری خارجی 600 درصد و سرمایه های وارده 300 درصد رشد یافته است.

وی گفت: با توجه به اینکه ظرفیتهای ایران برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مناسب است باید اقدامات مناسبی نیز در این خصوص انجام شود.

حسینی تصریح کرد: آماری که تاکنون در خصوص سرمایه گذاری خارجی اعلام می شود تنها بخشی از سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش جلب قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی بیان کرد: بخش عمده ای از آمار و ارقام پروژه های نفتی در آمار و اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شیوه های دیگر جلب منابع مالی خارجی در حال بررسی است، بر ضرورت استفاده از فرصتها تاکید کرد.

حسینی به سیاستهای اجرایی قانون اصل 44 اشاره و تصریح کرد: در گذشته بخش خصوصی امکان حضور در بسیاری از حوزه ها را نداشت اما پس از ابلاغ این قانون این امر میسر شده و فرصت مناسب و جذابی را پیش روی آنها قرار داده است.