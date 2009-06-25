20 نفر در ارتباط با اغتشاشات اخیر اصفهان بازداشت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان محمدرضا حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی افزود: خوشبختانه مردم اصفهان در اغتشاشات اخیر آگاهانه عمل کرده و در سریع ترین زمان ممکن به این نتیجه رسیدند که دشمن به دنبال این امر است که حضور حداکثری مردم را زیر سوال برده و به دنبال یک سوء استفاده و ایجاد فتنه در کشور است.

وی ادامه داد: در روز اول اغتشاشات نزدیک به 300 نفر از عناصر مشکوک دستگیر شدند و پس از تحقیقات لازم 270 نفر آنان آزاد شدند.

حبیبی تصریح کرد: در نهایت 30 نفر از این افراد باقی ماندند که برای برخی از آنان دلایل کافی برای دستگیریشان وجود داشت و در جریان دستگیری از آنها مواد آتش زا و ... گرفته شده بود.

دادستان اصفهان تصریح کرد: پس از انجام تحقیقاتی مجدد در نهایت 10 نفر دیگر از این افراد آزاد شدند و اکنون تنها 20 نفر از این افراد در بازداشت هستند که در تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که برخی از این افراد نیز منتسب به گروه های بیگانه و حتی کمونیستی هستند.

وی اظهار داشت: نکته مهم اینجاست که 90 درصد از این دستگیر شدگان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرده بودند.

حبیبی همچنین خاطرنشان کرد: در عرصه تخریبها بیشترین شکایات مربوط به بانکها بوده است که تاکنون به شخص من رسیده است و تعداد مصدومین نیز تاکنون بر اساس گزارشات رسیده از ماموران 70 نفر بوده اند و البته از افراد عادی نیز چند نفر مراجعه کرده اند.