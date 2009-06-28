انتقال 25 میلیارد متر مکعب گاز در 2 ماهه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا الماسی در رابطه با آخرین وضعیت انتقال گاز طبیعی از طریق شبکه ملی انتقال گاز کشور در 2 ماهه نخست امسال، اظهار داشت: در فروردین ماه امسال حدود 13 میلیارد و 312 میلیون متر مکعب گاز در شبکه سراسری گاز منتقل شده که این در حالی است که در فروردین ماه سال گذشته حدود 11 میلیارد و 118 میلیون متر مکعب گاز جابه جا شده بود.

وی در ادامه با اشاره به انتقال 12میلیارد و 202 میلیون متر مکعبی گاز طبیعی از طریق مناطق عملیاتی سراسر کشور در اردیبهشت ماه امسال، تصریح کرد: میزان گاز منتقل شده در اردیبهشت ماه سال 1387 حدود 10 میلیارد و 806 میلیون متر مکعب بوده است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با یادآوری انتقال 25 میلیارد و 514 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در 2 ماهه نخست امسال از شبکه سراسری کشور، بیان کرد: انتقال این میزان انتقال گاز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 5/16 رشد را نشان می دهد.

به گفته این مقام مسئول در شرکت ملی گاز ایران سال گذشته در مجموع 2 ماه ابتدایی سال حدود 21 میلیارد و 924 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سراسر کشور جابه جا شده بود.

الماسی در ادامه با اشاره به افزایش مناطق عملیاتی انتقال گاز به 10 منطقه در سالجاری، خاطر نشان کرد: عملیات انتقال گاز طبیعی در مناطق هفتم، نهم و دهم شرکت انتقال گاز ایران به زودی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به انتقال یک میلیارد و 860 میلیون متر مکعب گاز از منطقه یک عملیات انتقال گاز کشور، یادآور شد: در منطقه 2 عملیات انتقال در اردیبهشت ماه امسال 7 میلیارد و 270 میلیون متر مکعب گاز جابه جا شده است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به انتقال 6 میلیارد و 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در اردیبهشت ماه امسال از طریق منطقه 3 انتقال گاز، تبیین کرد: همچنین در این مدت یک میلیارد و 340 میلیون متر مکعب گاز از طریق منطقه 4 جابه جا شده است.

وی از انتقال بیش از 9 میلیارد و 240 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از منطقه 5 عملیات انتقال گاز در اردیبهشت ماه خبر داد و افزود: در این رابطه حدود 610 میلیون متر مکعب گاز نیز از منطقه 6 به مبادی مصرف، گاز طبیعی منتقل شده است.

الماسی با اشاره به انتقال 2 میلیارد و 360 میلیون متر مکعب گاز از طریق منطقه 8 عملیات انتقال گاز کشور، گفت: با اقدامات صورت گرفته در شرکت انتقال گاز ایران میزان گاز منتقل شده به مبادی مصرف در سالجاری رشد قابل توجه ای پیدا کرده است.

وی در پایان با اشاره به وسعت حدود 30 هزار کیلومتری شبکه انتقال گاز کشور به عنوان دومین شبکه بزرگ انتقال گاز آسیا، تصریح کرد: هم اکنون تعداد 33 مرکز بهره برداری خطوط انتقال گاز و 57 ایستگاه تقویت فشار گاز در کشور فعال است.

به گزارش مهر، پیش بینی می شود در افق چشم انداز 20 ساله توسعه صنعت گاز کشور، وسعت شبکه ملی گاز به 70 هزار کیلومتر و تعداد ایستگاه های تقویت فشار به 140 واحد افزایش پیدا کند.