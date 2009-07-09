"میدان امام" دومی برای اصفهان ساخته می شود

شهردار اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازسازی میدان عتیق علاوه بر احیای بافت تاریخی، معضلات شهری به وجود آمده در این محدوده را نیز رفع می کند.

سقاییان نژاد بابیان اینکه مجموعه میدان عتیق 32 هکتار است که در محدوده بافت قدیم اصفهان واقع شده، افزود: برنامه ریزیهای لازم جهت شروع عملیات و اجرای احیا میدان عتیق به خصوص زیرگذر آن انجام شده است.

وی بیان کرد: لایحه های این طرح به تصویب شورای شهر رسیده و آماده سازی های لازم برای احداث زیرگذر میدان عتیق از جمله جذب پیمانکار و اصلاح خط تاسیسات شهری نیز انجام شده است.

شهردار اصفهان به جلسات هفتگی برای طرح احیا میدان عتیق اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح، 45 پروژه در نظر گرفته شده که مباحث آزادسازی این طرحها درحال پیگیری است.

وی از انعقاد تفاهمنامه بین تعاونی ناجا و شهرداری به منظور تامین اعتبار طرح احیا میدان عتیق خبر داد و گفت: ‌با انجام این توافقنامه علاوه بر آغاز عملیات اجرایی زیرگذر میدان عتیق، پروژه های دیگر این میدان نیز اجرا خواهد شد.

یک ریال بودجه ملی به طرح بزرگ جهانی و میراثی میدان عتیق تعلق نگرفته است

به گفته سقاییان نژاد، طرح میدان عتیق بیش از 100 میلیارد تومان هزینه در بردارد و این درحالی است که یک ریال بودجه ملی حتی به صورت وام به این طرح بزرگ میراثی و جهانی تخصیص نیافته است.

وی ادامه داد: تامین اعتبار طرح احیا میدان عتیق به صورت مشارکتی با بخش خصوصی انجام خواهد شد.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: ساماندهی فضاهای مطلوب و سیمای شهری میدان عتیق به لحاظ تاریخی بودن این میدان با عناصر میراثی شامل بازار، مسجد جامع و میدان امام به صورت زنجیروار شکل گرفته که تلاش این شرکت بر این است که اتصالی میان بازار که در خیابان عبدالرزاق قطع شده برقرار کنند تا بازار از میدان امام تا مسجد جامع ادامه یابد.

طرح زیرگذر میدان عتیق در مساحت 800 متر اجرا می شود که 400 متر این میدان به صورت سر پوشیده احداث خواهد شد، همچنین زمان در نظر گرفته شده برای احداث این زیرگذر بیش از یک سال است.