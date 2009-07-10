نطق تلویزیونی رئیس جمهور : تغییر آرایش تیم دولت/ انتقاد رمز پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل سخنرانی رئیس جمهور به شرح زیر است : اعیاد ماه مبارک رجب را تبریک می ‌گویم و سالروز رحلت حضرت زینب (س) خدمت ملت و مردم عزیز تسلیم می‌گویم، این شب‌ها جمع زیادی از جوانان و ملت عزیزمان در حال اعتکاف هستند که این توفیق را به آنها نیز تبریک می‌گویم. اگر امکانات فراهم می‌بود بخش بیشتری در این مراسم شرکت می‌کردند.



این پیروزی عظیم را به ملت ایران در 22 خرداد را تبریک می‌گویم و از حضرت ولی عصر (عج) به خاطر عنایت مستمرشان به ملت ایران صمیمانه تقدیر می‌کنیم. در دولت دهم بنا دارم به طور مستمر و دوره ای به مردم گزارش کار دهم. گزارش امشب را به بحث انتخابات و جهت گیر‌های کلی آن در عرصه داخلی و خارجی اختصاص می دهم.

مدعیان سیاستمداری نمی توانند حماسه عظیم ملت ایران را زیر سوال ببرند

انتخابات ایران حادثه‌ای عظیم بود که همه مسائل داخلی و خارجی ایران را به طور گسترده تحت تاثیر خود قرار داد.

‌ویژگی‌های ارزشمند این انتخابات در معرض دید ملت‌های جهان قرار گرفت.



مردم با مشارکت 85 درصدی در انتخابات 22 خرداد شرکت کردند،‌ مطمئن هستم اگر امکانات فراهم می‌بود بیش از این رقم در انتخابات شرکت می‌کردند، چرا که همه ملت ایران به سرنوشت، کشور و آرمان‌های خود علاقه مند، حساس و پایبند هستند.

این انتخابات آزادترین انتخابات در نوع خود است،‌ در هیچ جای جهان مبانی استقرار حاکمیت در ا نتخابات به چالش کشیده نمی‌شود اما در این انتخابات برای هیچ کس هیچ محدودیتی در اظهار نظر، انتقاد و در مدنظر قرار دادن، ایجاد نشده بود.



این انتخابات برای نامزدها و یارانشان و هم ملت ایران آزادترین انتخابات جهان است. انتخابات 22 خرداد سالم ترین انتخابات بود، ملت ما می‌داند و دنیا نیز بداند که ساختار انتخابات ما مستحکم، منظم و دقیق است. مجری انتخابات خود مردم هستند، هیأت‌های اجرایی از معتمدان مردم و بیشتر از فرهنگیان و معتمدان محلات هستند. ناظران انتخابات نیز از مردم، فرهنگیان، کارکنان و معتمدان محل هستند که برخی 30 تا 50 سال در یک محل مورد رجوع و اعتماد مردم بوده اند. انتخاب کننده نیز خود مردم هستند که به صورت بسیار وسیع و حدود 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و از صبح زود تا نزدیک پایان زمان رأی گیری حوزه‌ها مملو از حضور مردم بود.



وزارت کشور تنها نقش پشتیبانی کننده دارد و اینها قانون انتخابات کشور ماست که هیأت‌های اجرایی، اعضای صندوق‌ها و ناظران از معتمدان مردم و از خود مردم هستند و انتخابات متعلق به مردم است. به همین خاطر در سی سال، سی انتخابات با نتایج گوناگون در کشور برگزار شده و در بسیاری اوقات نتایج دور از انتظار تحلیلگران سیاسی بوده است. در این انتخابات بیشترین فرصت و امکانات در اختیار رقبای رئیس جمهور منتخب بود و مردم نیز با نذر و نیاز، یاد خدا و دل‌های پاک برای رأی دادن آمدند و حماسه ماندگاری از ملت ایران ثبت شد.



انتخابات اخیر آغازی جدید برای ایران و جهان است

این انتخابات آغازی جدید برای ایران و جهان است. بسیاری از همکاران و رؤسای جمهور کشورهای جهان در تماس تلفنی برای تبریک به من دو نکته را یادآور شدند؛ اول اینکه ترازی از دموکراسی که ملت ایران به نمایش گذاشت بی نظیر و الگویی برای همه دنیاست و دیگر این که تأکید می‌کردند انتخابات ملت ایران منشأ تحولات بزرگ در منطقه و جهان خواهد شد.



چهل میلیون نفر به طور مستقیم و در مجموع 70 میلیون نفر ملت ایران پیروز صحنه انتخابات بودند. علت اصلی دخالت دشمنان مستکبر در این انتخابات، شکوه و عظمت و اثرگذاری این انتخابات به عنوان انتخاباتی بی نظیر و الگو برای جهانیان بود. علت دیگر دخالت بیگانگان این بود که ملت ایران راه سی ساله و چهار ساله را مورد تأیید مجدد قرار دادند و این راهی که ملت آمده بود و قله‌های افتخار را یکی پس از دیگری فتح می‌کرد، در یک حضور حماسی مورد تأیید مجدد قرار گرفت که دشمنان هم از این ناراحتند.



این انتخابات سالم ترین و زیباترین انتخابات بود و همه ملت ایران این موضوع را با دل پاک خود دریافتند که این انتخابات حادثه ای بزرگ، حماسه ای عظیم و انتخاباتی کاملاً پاک و سالم بود، زیرا خودشان در انتخابات شرکت کردند، خودشان انتخابات را برگزار کردند و خودشان نیز آرا‌ء را شمارش کردند و در بازشماری آراء نیز هیچ خدشه ای به انتخابات وارد نشد. کسانی که مدعی بودند حتی یک سند دال بر مخدوش بودن انتخابات ارائه نکردند و همه ملت این را فهمیدند. از مدعیان سیاستمداری پذیرفته نیست که این حماسه عظیم را این طور زیر سؤال ببرند که البته نخواهند توانست. با این انتخابات ما وارد دوران جدیدی در عرصه داخلی و خارجی شدیم.



مسیر ملت روشن تر از گذشته و با اقتدار بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد

در داخل کشور، مسیر ملت روشن تر از گذشته و با اقتدار بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد. عزت، سربلندی، آبادانی همه جانبه، کرامت مردم و اجرای بدون ملاحظه عدالت و صیانت از حقوق و اموال ملت در دستور کار دولت است.



تامین مسکن، شغل مناسب، هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای طرح‌های تحول اقتصادی و قانون سیاست‌های کلی اصل 44، توسعه فعالیت‌های اجتماعی و دفاع از حقوق شهروندی را از دیگر برنامه‌های دولت دهم است. ‌این برنامه‌ها خواست همه ملت است ؛ آیا کسی هست که با عزت،‌عدالت، پیشرفت،‌آبادانی و اجرای طرح‌های تحول اقتصادی، مخالف باشد؟ دولت در خدمت همه مردم خواهد بود و وظیفه دولت خدمتگذاری به همه ملت و پیگیری تحقق خواست مردم است.



در این دوره باید کارهای بالاتر و والاتری انجام شود و برای تحقق این هدف‌ها، این دوره را به نام دوره همدلی و همراهی نامگذاری می‌کنیم. از همه برای همکاری،‌همراهی و همدلی دعوت می‌کنم تا دست به دست هم دهیم و اهداف بلند ملت ایران را محقق کنیم.



باید با تغییر آرایش تیم دولت برای کار و تلاش بیشتر آماده شویم

البته ساختار دولت باید متناسب با نیاز امروز تغییر کند و من عملکردها، برنامه‌ها و نیازها را بررسی کرده ام، باید در دولت تغییراتی ایجاد کرد و این تغییرات قابل توجه خواهد بود. ‌ما نیاز به تجدید آرایش تیم دولت داریم،چرا که باید ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کنیم. باید خودمان را برای دوره جدید آماده کنیم.



بنده همه همکارانم تشکر می‌کنم، بعضی از همکاران من خوب کار کردند و توانایی و آمادگی ادامه کار در دوره جدید را دارند، برخی هم هستند که خوب کار کردند اما برای دوره جدید که کار و تلاش، وسعت و عمق بیشتری دارد، توانایی ندارند. بعضی‌ها هم در حد انتظار مردم کار نکردند و طبیعی است که باید آرایش جدیدی ایجاد کنیم. روشن است که تولید، مسکن و اشتغال باید به سرعت سامان پیدا کند.



در حوزه فرهنگ کارهای زیادی انجام شده است، از همه تشکر می‌کنم اما در حد انتظار من نبود به ویژه در حوزه هنر. البته کارهایی هم در حوزه فرهنگ انجام شد که مورد تایید من نبود که قبلا در این زمینه به وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ا رشاد اسلامی و نیروی انتظامی تذکر داده ام. با برخورد پلیسی با متن مردم مخالفم به ویژه با پلیسی کردن حوزه فرهنگ و فضای فرهنگی و اجتماعی مخالفم.



حل مسائل فرهنگی و اجتماعی فقط از طریق فرهنگی میسر است و البته من اجازه ادامه این برخوردها را نخواهم داد و اگر مشکلی پیش آمد با مردم در میان خواهم گذاشت. البته باید این نکته را یاداوری کنم که انتخابات تمام شده است و بحث‌های من انتخاباتی و تبلیغاتی نیست. من اعتقادات و باورهای خودم را با مردم مطرح می‌کنم. ‌



همه در برابر قانون مساوی و بدون استثناء ملتزم به قانون هستند

آزادی‌های اجتماعی یک اصل است،الان در کشور ما آزادی هست و باید در چارچوب قانون در همه بخش‌ها آزادی را توسعه دهیم چرا که جامعه بدون آزادی خواهد مرد و کمال فردی و اجتماعی بدون آزادی، غیرممکن است. من با تحجر مخالفم البته با دنیاطلبی و لاابالی گری افراطی و سیاسی کاری نیز مخالفم چون اینها را مانع تحقق آرمان‌ها و کمال ملت ایران می‌دانم. اینها مخالف آرمان‌های ایران و انقلاب اسلامی است، راه ما صراط مستقیم است و افراط و تفریط در آن جایگاهی ندارد. همه مردم در برابر قانون مساوی هستند و فرد فرد ما حقوق و تکالیفی داریم، رئیس جمهور هم یک نفر از مردم و مثل سایر مردم است. شما دیدید که رهبری عزیز نیز تصریح کردند که ایشان هم مثل مردم عادی یک رای دارند بنابراین همه بدون استثناء باید ملتزم به قانون باشیم. هیچ فردی حق ندارد سلایق خود را به مردم تحمیل کند، باید به سلایق مردم احترام بگذاریم و باید به جوانان اعتماد بیشتری داشته باشیم. جوانان امروز ما از جوانان دوره‌های گذشته آگاه تر و متدین تر هستند و آنها که خلاف این فکر می‌کنند به مسائل نگاه عمیقی ندارند و باید ذهنیت خود را اصلاح کنند.



انتقاد و روحیه انتقاد کردن رمز پیشرفت یک ملت است

بعضی ها می‌گویند 14 میلیون نفر از مردم ایران منتقدند؛ مگر آن 25 میلیون نفر منتقد نیستند ؟ به عقیده من 40 میلیون نفر منتقدند و اصلاً من خودم خط مقدم انتقادم و اصلا موضع من موضع انتقادی است. فشارهایی که در چهار سال گذشته بر من وارد شد به سبب انتقادهایی بود که به برخی رفتارها و نابسامانی ها و ساختارها وارد می کردم.



انتقاد رمز پیشرفت ملت است، مگر می‌شود ملتی به وضع موجود راضی باشد و پیشرفت و کمال پیدا کند؟ باید ناراضی باشیم تا بتوانیم به قله های بالاتر دسترسی پیدا کنیم. نه تنها 14 میلیون نفر تغییر می خواهند بلکه 40 میلیون نفر طالب تغییرند، افزود: من خودم نماد تغییرم؛ تغییر اساسی در ساختارها. 40 میلیون شرکت کننده در انتخابات 22 خرداد ، انقلاب و نظام را ازآن خود می دانند و همگی نماد این اندیشه و استدلال هستند که کشور باید پیشرفت کند. هر کسی با هر سلیقه و هر ذهنیتی متعلق به خانواده ایران است و باید دست به دست هم ایران را بسازیم. احترام، کرامت آحاد مردم، دوستی، فداکاری و عدالت، تنظیم کننده روابط میان آحاد مردم است.



افراط ها و تفریط ها و خواسته های شخصی در روابط میان مردم و روابط دولت و مردم جایگاهی ندارد. در آینده درباره برنامه هایم به ویژه مسائل داخلی با مردم مفصل صحبت خواهم کرد، از همه برای کار و اصلاح دعوت می کنم. در آینده نزدیک محلی اعلام خواهد شد تا کسانی که در خود توانایی و ظرفیت حضور در مدیریت های ارشد را می بینند ، خود را معرفی کنند و گروه هایی نیز صلاحیت آنان را بررسی خواهند کرد. پس از مشورت، همکارانم را خودم و به صورت مستقل انتخاب خواهم کرد و توصیه و سفارش در انتخاب همکارانم تأثیری ندارد.



حضور فعال در مدیریت جهانی فضای لازم را برای ساختن ایران تأمین می کند



انتخابات 22 خرداد نماد اقتدار ایران است و اقتدار کشورمان را برای حضور و اثرگذاری در مناسبات جهانی چند برابر کرد. انتخابات 22 خرداد فرصتی ایجاد کرد که ملت ایران با دست بالاتر در مدیریت و مناسبات جهانی شرکت کند. برخی ممکن است فکر کنند که ما نباید به مسائل جهانی کاری داشته باشیم و ابتدا باید ایران را بسازیم اما ساختن ایران و حضور مؤثر در عرصه های جهانی لازم و ملزوم هم هستند و تفکیک ناپذیرند. بدون حضور مؤثر در مناسبات و مدیریت جهانی، نمی توانیم ایران را بسازیم چرا که اجازه نخواهند داد.



تا وقتی که عده ای قلیل خود قانون بنویسند و خود ناظر و قاضی باشند برای ملت هایی مانند ما جایی برای پیشرفت نمی ماند و همیشه باید بازنده باشیم و دست دوم باقی بمانیم. آنها قانون و دموکراسی را خود نوشته اند و معیارها را نیز خود تعیین می کنند و دیکتاتورترین حکومت ها از نظر آنان چون تعامل می کنند ، دموکراتیک است و آزادترین حکومت ها ،غیردموکراتیک. آنها در اقتصاد هم، ساختارها را به گونه ای نوشتند که منافع به جیبشان رود و تورم و مشکلات در سراسر جهان توزیع شود؛ تا هر دولتی در سیاست های آنها دخالت کرد، ریسک آنها را بالا ببرند. اگر ما در اصلاح مناسبات جهانی وارد نشویم ، اجازه نمی دهند ایران را بسازیم.



در موضوع هسته ای، آنها می خواستند تا عمق ملت ما نفوذ و اختیارات ملت ما را سلب کنند. در چهار سال اخیر وقتی سیاست خارجی فعالی در پیش گرفته شد ، پیشرفت های علمی، آبادانی و سازندگی ما چندبرابر ارتقاء یافت و مزاحمت ها نیز کمتر شد.



از موضع حکمت، اقتدار و عزت با دشمنان برخورد می شود

دشمنان مستکبر در پی دخالت در امور داخلی ما و به ویژه در مشوه جلوه دادن انتخابات عظیم و پاک 22 خرداد هستند، آنها قصد داشتند این اقتدار را تضعیف کنند و توانمندی ما را برای حضور در عرصه های جهانی کاهش دهند. آنها کارهای بدی کردند و برخی مردم ما نیز آسیب دیدند؛ البته برخی ها متأسفانه با آنها همکاری کردند. امروز دشمنان ما از یک طرف به کمک ملت ایران ابراز نیاز و درخواست گفتگو و از طرفی در امور داخلی ما دخالت می کنند که این تناقض آشکار است. 40 میلیون نفر شرکت کننده در انتخابات با اراده پاک به دنبال عزت و اقتدار کشور هستند. البته قبلاً هم که از موضع عزت و حکمت با مسائل جهانی برخورد می کردیم، آنها می خواستند ما را تضعیف کنند.



خیلی حرف ها در خارج و برخی در داخل زدند، اما دشمنان مستکبر ما بار دیگر اشتباه کردند چرا که آنها ملت بزرگ ایران را نمی شناسند و فریب شیطان را خوردند.



ملت ایران ملتی اهل منطق، گفتگو و صلح و عدالت است، ما در مناسبات جهانی، جایگاه و حق شایسته خود را مطالبه می کنیم و کوتاه نخواهیم آمد. دشمنان ما بدانند که یک خاطره و چهره نامناسب دیگری از آنها در ذهنیت تاریخی مردم ما شکل گرفت و هنوز ملت ما خاطره تلخ اسقاط دولت ملی را در مرداد 32 از یاد نبرده است و این دخالت ها آن ذهنیت را تقویت و زنده کرد. دشمنان ایران اسلامی بیدار شوند و خود را اصلاح کنند.

ملت ایران می داند که این حرکات بچه گانه و دخالت در امور ایران تنها تأثیری که دارد این است که دولت برآمده از اراده ملت به فضل الهی با اقتدار چند برابری در عرصه جهانی وارد خواهد شد.



نظامات جهانی باید به نفع ملت ها و بر اساس عدالت و دوستی تغییر کند این خواست ملت ایران و ملت های آزاده است چرا که دوره امپراطوری ها و اینکه چند دولت برای جهان تصمیم بگیرند ، به پایان رسیده است. تنها مسیر اصلاح وضع جهان و راه حل چالش ها و برقراری امنیت و رفاه، مشارکت همگانی در مدیریت جهانی است و این راه به عنوان تنهاترین راه باید باز شود.

همه بدانند و ملت ایران نیز می داند که این دوره جدید، پرشور، پرکار و دقیق تر و همراه با پیروزی های بزرگتر داخلی و خارجی ادامه پیدا خواهد کرد. آینده درخشان از آن ملت ایران و ملت های عدالتخواه جهان است و به لطف خداوند، این آینده درخشان نزدیک است و محقق خواهد شد.



بنده تبریک مجدد این پیروزی عظیم به ملت ایران، از خداوند منان به خاطر همه عنایاتش به ملت ایران سپاسگزارم.

از حضرت ولی عصر (عج) برای همه هدایت ها و لطف ویژه ایشان به مردم ایران تشکر می کنیم.



عزت، سربلندی و پیروزی های بزرگتر و رفع موانع پیشرفت و تحقق عدالت را برای ملت ایران آرزو کرد و افزود: از خداوند متعال پیروزی هرچه سریعتر انقلاب جهانی حضرت ولی عصر (عج) را مسئلت دارم.