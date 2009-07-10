افزایش 15 درصدی مراجعه به اورژانسهای پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر این اظهارات در حالی از سوی دکتر عباس زارع نژاد مطرح می شود که دکتر اسماعیل کهرم، متخصص و کارشناس محیط زیست از افزایش 5 برابری مراجعه تهرانی ها به بیمارستانها طی چند روز گذشته خبر می دهد.

با این همه زارع نژاد در گفتگو با خبر نگار مهر گفت: به طور طبیعی در شرایط بحرانی ما با افزایش کمی تعداد مراجعات به اورژانسها روبرو خواهیم بود. با این حال هم اکنون 100 دستگاه آمبولانس در 30 نقطه پایتخت مشغول خدمات رسانی به شهروندان هستند.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت با رد افزایش 5 برابری تعداد مراجعات به مراکز درمانی اضافه کرد: افزایش 5 برابری یعنی اینکه طی چند روز گذشته 500 درصد مراجعه به اورژانسها داشته ایم. در حالی که اینطور نیست و البته مردم با مراجعه هایی که به مراکز درمانی دارند تلاش می کنند به نوعی از ابتلا به بیماریهای تنفسی پیشگیری کنند و بسیاری از مراجعات ممکن است به خاطر گرفتن یک عدد ماسک باشد.

زارع نژاد ضمن اشاره به افزایش چندین هزار نفری مراجعات و تماسهای تلفنی با اورژانش تاکید کرد: برای همه این تلفنها امکان اعزام اورژانس وجود ندارد و تعداد محدودی از ماموران ما به دلیل وضعیت پیش آمده به ماموریت اعزام می شوند.

این اظهارات در حالی از سوی مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت بیان می شود که روز گذشته وی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش مراجعه 70 درصدی بیماران ریوی به مراکز درمانی به علت آلودگی هوا در روزهای گذشته خبر داده بود.

دکتر عباس زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به آلودگی هوا و تعطیلی تمام ادارات در برخی از شهرهای کشور تمام مراکز درمانی و بهداشتی آماده خدمات رسانی به بیماران و مراجعین هستند. ضمن آنکه در تعدادی از شهرها گروههای ویژه امداد در حالت آماده باش قرار دارند.