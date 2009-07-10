به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم ملی اسامی 21 وزنه بردار شاخص کشور را جهت حضور در اردوی آماده سازی مسابقات جهانی کره (کسب سهمیه المپیک) و کشورهای اسلامی اعلام کرد.



بر اساس این گزارش، رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان جهان و مسابقات وزنه برداری دومین دوره پیکارهای کشورهای اسلامی آبان ماه امسال در کره و ایران برگزار خواهد شد که کادر فنی تیم ملی کشورمان جهت حضوری قدرتمند در این دو پیکار، اردوهای آماده سازی و تمرینات برنامه ریزی شده خود را از صبح فردا به مدت 3 هفته در تهران و سپس در اردبیل آغاز می کند.



اسامی ورزشکاران موعو به شرح زیر است:

در دسته 56 کیلوگرم مهرداد صفری و یعقوب پشوتنی

در دسته 62 کیلوگرم سجاد بهروزی

در دسته 69 کیلوگرم مرتضی رضائیان

در دسته 77 کیلوگرم رسول تقیان و احسان دارابیگی

در دسته 85 کیلوگرم سهراب مرادی و احد سنجابی

در دسته 94 کیلوگرم اصغر ابراهیمی،علی دهقانیان،امید نائیج، شهروز قربانی ، نواب نصیر شلال و مهدی بهرام زاده

در دسته 105 کیلوگرم محسن بیرانوند، رضا تیموری،کیان نژاد بختیاری و محمد رضا براری

در دسته 105+ کیلوگرم محمد صالحی، سعید علی حسینی و بهداد سلیمی

