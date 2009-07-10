به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم ملی اسامی 21 وزنه بردار شاخص کشور را جهت حضور در اردوی آماده سازی مسابقات جهانی کره (کسب سهمیه المپیک) و کشورهای اسلامی اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان جهان و مسابقات وزنه برداری دومین دوره پیکارهای کشورهای اسلامی آبان ماه امسال در کره و ایران برگزار خواهد شد که کادر فنی تیم ملی کشورمان جهت حضوری قدرتمند در این دو پیکار، اردوهای آماده سازی و تمرینات برنامه ریزی شده خود را از صبح فردا به مدت 3 هفته در تهران و سپس در اردبیل آغاز می کند.
اسامی ورزشکاران موعو به شرح زیر است:
در دسته 56 کیلوگرم مهرداد صفری و یعقوب پشوتنی
در دسته 62 کیلوگرم سجاد بهروزی
در دسته 69 کیلوگرم مرتضی رضائیان
در دسته 77 کیلوگرم رسول تقیان و احسان دارابیگی
در دسته 85 کیلوگرم سهراب مرادی و احد سنجابی
در دسته 94 کیلوگرم اصغر ابراهیمی،علی دهقانیان،امید نائیج، شهروز قربانی ، نواب نصیر شلال و مهدی بهرام زاده
در دسته 105 کیلوگرم محسن بیرانوند، رضا تیموری،کیان نژاد بختیاری و محمد رضا براری
در دسته 105+ کیلوگرم محمد صالحی، سعید علی حسینی و بهداد سلیمی
اردوی آمادهسازی تیم ملی وزنهبرداری ایران برای حضور در مسابقات جهانی کره(کسب سهمیه المپیک) و کشورهای اسلامی از صبح فردا با حضور 21 وزنه بردار در مجموعه ورزشی آزادی تهران برپا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم ملی اسامی 21 وزنه بردار شاخص کشور را جهت حضور در اردوی آماده سازی مسابقات جهانی کره (کسب سهمیه المپیک) و کشورهای اسلامی اعلام کرد.
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