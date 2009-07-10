گوگل با سیستم عاملی جدید به مایکروسافت حمله می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل با ارائه این سیستم عامل حمله جدیدی را این بار به قلب مایکروسافت آغاز کرده است. راه اندازی این سیستم عامل جدید که برپایه سیستمهای "منابع باز" عمل می کند می تواند سلطه گری "ویندوز" را با چالشی جدی مواجه کند.

Google Chrome OS که نام خود را از مرورگر "گوگل کروم" گرفته است از نیمه دوم سال 2010 بر روی برخی از رایانه های قابل حمل به صورت پیش نصب عرضه خواهد شد.

گروه عنکبوتی "ویندوز" بیش از دو دهه است که بازار سیستم عاملها را در سلطه خود دارد.

براساس گزارش کاتاوب، مقامات گوگل در این خصوص اظهار داشتند: "سیستم عاملهای فعلی در عصری طراحی شده اند که در آن عصر هنوز وب وجود نداشت. این سیستم عامل جدید بسیار سریع و مختصر است و می تواند در ظرف چند ثانیه به شبکه متصل شوند. به همین منظور اولین مدلهای سیستم عامل Google Chrome OS روی رایانه های قابل حمل کوچک نسل جدید (نت بوکها) نصب می شوند و به این ترتیب می توانند به سرعت کاربران را به اینترنت متصل کنند."

بر مبنای اطلاعات موسسه NetApplications در ماه می 2009 ویندوز روی بیش از 87 درصد از رایانه های شخصی دنیا نصب شده بود. در حال حاضر مهمترین رقیب ویندوز، سیستم عامل Mac OS X اپل است که 8/9 درصد از قدرت بازار سیستم عاملها را در اختیار دارد.