"بصائر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نگاهی اجمالی به الگوی مصرف از منظر قرآن، زندگینامه حضرت امام حسین (ع)، اعتکاف سفری به یاد ماندنی، از مفاهیم قرآن (قصص)، استفتائات قرآنی و نقد و تحلیل برنامه های قرآنی برخی از مطالب این شماره بصائر هستند .

میوه ها در قرآن ، زندگینامه آیت الله محمد تقی بهجت، معرفی پایگاههای قرآنی، ادب در آموزه های دینی، روش صحیح تفسیر قرآن کریم، آشنایی با خط عثمان طه ، آشنایی با اداره کل نظارت بر چاپ و نشر سازمان دارالقرآن الکریم ، اشعار قرآنی و لطائف و ظرائف قرآنی نیز دیگر مطالبی هستند که در این شماره بصائر به چاپ رسیده اند .

این نشریه با هدف اطلاع رسانی از فعالیتها، اخبار سازمان دارالقرآن الکریم و ارائه مقالات تخصصی در حوزه قرآن کریم و همچنین ایجاد تعامل با چهره های قرآنی، نهادها ، مؤسسات و مراکز قرآنی ، ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها و وزارتخانه های کشور چاپ و منتشر می‌شود.



