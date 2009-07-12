ضرورت اصلاح قوانین نقل و انتقالات لیگ برتر/ چاره اندیشی برای آشفتگی ها

ناصرشفق با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : سازمان لیگ به جای آنکه با تسهیل قوانین نقل و انتقالات بازیکنان شرایطی را فراهم کند که باعث پیشرفت فنی و کیفی مسابقات لیگ شود، با بکارگیری برخی قوانین دست و پا گیر باعث تضعیف و آشفتگی فضای فوتبال داخلی شده است که این روند نمی تواند به نفع لیگ حرفه ای فوتبال کشور باشد.

شفق اضافه کرد: در حالی که مسئولان سازمان لیگ تلاش قابل تقدیری برای برگزاری منظم و با کیفیت مسابقات لیگ برتر دارند متاسفانه وضع و اعمال برخی قوانین جدید باشگاهها را با محدودیت های بسیاری در جذب بازیکنان جدید روبرو کرده که ادامه این روند باعث لطمه به لیگ و تضعیف مسابقات باشگاهی کشور خواهد شد.

وی محدودیت باشگاهها در جذب دروازه بان خارجی و محسوب شدن بازیکنان خارجی به عنوان دو سهمیه لیگ و سهمیه بازیکن خارجی را از جمله اشکالات قوانین نقل و انتقالات عنوان کرد و افزود: اعمال محدودیت در جذب دروازه بان خارجی، نه تنها قیمت دروازه بانهای داخلی را چند برابر کرد بلکه این افزایش قیمت را به قرارداد بازیکنان پست های دفاع و هافبک نیز سرایت داد و این امرهزینه باشگاهها را چند برابر کرد و باعث لطمه اقتصادی به باشگاهها شد.

شفق ادامه داد: محسوب شدن بازیکن خارجی به عنوان دوسهمیه (سهمیه بازیکن لیگ و سهمیه بازیکن خارجی) نیز نقص دیگر قوانین سازمان لیگ است و پذیرفتنی نیست که یک بازیکن را در دو جایگاه محسوب کنیم و از این طریق سهمیه باشگاهها را در جذب بازیکن محدود نمائیم.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی این قوانین را عاملی بازدارنده برای پیشرفت لیگ برتر دانست و ابراز امیدواری کرد مسئولان سازمان لیگ به فکر برطرف کردن این نارسایی ها باشند.

وی قانون مجاز بودن باشگاههای لیگ دسته اول در جذب 7 بازیکن جدید را اقدامی مناسب و در عین حال قابل تعمل دانست و افزود : تعیین 7 سهمیه هرچند قانون مطلوبی برای تیم های لیگ دسته اولی محسوب می شود ولی برای این تیم ها که باید با تیم های قدرتمند لیگ برتری رقابت کنند، کافی نیست و به نظر می رسد تعیین 8 سهمیه می تواند به این تیم ها کمک کند تا با جذب بازیکنان کافی در دور برگشت مسابقات لیگ که اغلب این قبیل تیم ها دراین مقطع با مشکل روبرو می شوند، توان کافی برای رقابت با تیم های مدعی را داشته باشند و خود را از خطر سقوط رهایی بخشند.