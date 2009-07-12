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۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۴

درگفتگو بامهراعلام شد:

ورود تحولات فنی به مزارع کشاورزی در سال جاری

ورود تحولات فنی به مزارع کشاورزی در سال جاری

مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال جاری با ضابطه مندشدن سیستم اجاره داری اراضی کشاورزی ورود تحولات فنی به مزارع تسریع می یابد.

سیدغلامحسین طباطبایی در گفتگو با مهرگفت: در حال حاضر سیستم اجاره داری اراضی کشاورزی در سطح کشور ضابطه مند نیست؛ لذا به منظور حمایت از کشاورزان این امر امسال در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: با ضابطه مند شدن سیستم اجاره داری در سالجاری تحولات فنی به مزارع جهت افزایش کمی و کیفی تولید تسریع می شود و این امر در نهایت از اعمال ظلم به کشاورزان خرده پا جلوگیری می کند.

وی اظهارداشت: در سیستم اجاره داری کنونی عدالت در حق کشاورزانی که زمین و امکانات کشت را اجاره می کنند رعایت نمی شود؛ لذا امسال با شناسایی نقاط قوت و ضعف این سیستم مشکلات آن مرتفع خواهد شد.

طباطبایی افزود: همچنین ضابطه مند کردن سیستم اجاره داری اراضی کشاورزی حمایت از واحدهای خرد دهقانی را به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 910508

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