  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۸

برای تغییر بافت کرانه باختری؛

رژیم اسرائیل بدنبال جذب 3 هزار یهودی آمریکایی است

رژیم اسرائیل بدنبال جذب 3 هزار یهودی آمریکایی است

سازمان های صهیونیستی از طرح محرمانه خود برای جذب 3 هزار یهودی آمریکایی به اراضی اشغالی فلسطین خبر دادند که موید سیاست یهودی سازی سرزمین های فلسطینی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی، آژانس یهود قصد دارد در راستای تغییر بافت جمعیتی اراضی اشغالی فلسطین سه هزار یهودی آمریکایی را به سرزمین های اشغالی منتقل کنند و آنها را در شهرک های جدید کرانه باختری اسکان دهند.

خاطرنشان می شود عملیات جذب این سه هزار یهودی از آمریکای شمالی به ویژه ایالات متحده آمریکا آغاز شده است.

توسعه شهرک ها و اسکان مهاجران یهودی در آنها در حالی انجام می شود که جامعه بین الملل با توسعه شهرک ها در کرانه باختری مخالف است و این رژیم در واکنش به این درخواست ها ادعا می کند که توسعه شهرک ها و اسکان یهودیان در آن رشد طبیعی به شمار می رود.

کد مطلب 910872

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها