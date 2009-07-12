رژیم اسرائیل بدنبال جذب 3 هزار یهودی آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی، آژانس یهود قصد دارد در راستای تغییر بافت جمعیتی اراضی اشغالی فلسطین سه هزار یهودی آمریکایی را به سرزمین های اشغالی منتقل کنند و آنها را در شهرک های جدید کرانه باختری اسکان دهند.

خاطرنشان می شود عملیات جذب این سه هزار یهودی از آمریکای شمالی به ویژه ایالات متحده آمریکا آغاز شده است.

توسعه شهرک ها و اسکان مهاجران یهودی در آنها در حالی انجام می شود که جامعه بین الملل با توسعه شهرک ها در کرانه باختری مخالف است و این رژیم در واکنش به این درخواست ها ادعا می کند که توسعه شهرک ها و اسکان یهودیان در آن رشد طبیعی به شمار می رود.