ایجاد نیروگاه بیوگاز مشهد تبدیل یک تهدید به فرصت است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پرویز فتاح عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح اولین نیروگاه بیوگاز در مشهد افزود: استفاده از سوخت زباله ها نه تنها برای ما تولید انرژی می کند که در بخش کود نیز اهمیت بالایی دارد و این کود بهترین کود است که سازگار با زمین و کشاورزی است.

وزیر نیرو اظهار داشت: کارخانه کمپوست مشهد توانسته است گاز متان که محیط را تهدید می کند و جز گازهای گلخانه ای است به انرژی مفید برای شبکه برق کشور تبدیل کند.

فتاح با ابراز خرسندی از اینکه خراسان رضوی توانسته دست به این اقدام بزند، تصریح کرد: ایجاد نیروگاه بیوگاز عمل صالحی است که همه از آن منتفع می شوند ما باید از این پروژه ها حمایت کنیم تا تمام زباله ها تبدیل به فرصت برای تولید انرژی در کشور شود.

وی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک در شیراز نیز به اندازه یک مگابایت نیروگاه بیوگاز می تواند ایجاد شود و طبیعی است که اینگونه استانها به رقابت با یکدیگر می پردازند.

وزیرنیرو با اشاره به اینکه مشهد دومین شهری است که فاضلاب را تبدیل به فرصت کرده، اضافه کرد: در خیلی از شهرهای کشور از طرح پسابها استفاده می کنند تمام شهرداری ها می توانند از این پساب ها در ایجاد نوار سبز در فضای سبز استفاده کنند.