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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۳۶

دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشجوی دوره عالی بهداشت می پذیرد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشجوی دوره عالی بهداشت می پذیرد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره عالی بهداشت MPH در سه گرایش مدیریت خدمات بهداشتی، بهداشت حرفه ای و مدیریت کنترل اعتیاد دانشجو می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پذیرش دانشجوی دوره عالی بهداشت MPH به منظور ارتقای خدمات در نظام سلامت و از میان افراد دارای مدرک دکتری حرفه ای در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از طریق آزمون کتبی صورت می گیرد.

داوطلبان واجد شرایط می توانند برای ثبت نام تا روز 25 مرداد به اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه کنند و مدارک خود را ارائه دهند.

افرادی می توانند در این آزمون شرکت کنند که علاوه بر دارای بودن مدرک دکتری حرفه ای در یکی از رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، صلاحیت اخلاقی، نداشتن نقص عضو موثر در فعالیتهای مطلوب حرفه ای و حداکثر سن 45 سال، باید حداقل سه سال سابقه کار داشته باشند و به تحصیل در سایر رشته ها و مقاطع تحصیلی نیز اشتغال نداشته باشند.

آزمون کتبی پذیرش دانشجو در دوره عالی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در روز پنجشنبه 29 مرداد برگزار می شود و نتایج آن یکشنبه اول شهریور اعلام خواهد شد. مصاحبه با افراد واجد شرایط روز شنبه 7 شهریور برگزار می شود و در نتایج نهایی پذیرش 15 شهریورماه اعلام  می شود.

کد مطلب 917161

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