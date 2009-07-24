دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشجوی دوره عالی بهداشت می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پذیرش دانشجوی دوره عالی بهداشت MPH به منظور ارتقای خدمات در نظام سلامت و از میان افراد دارای مدرک دکتری حرفه ای در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از طریق آزمون کتبی صورت می گیرد.

داوطلبان واجد شرایط می توانند برای ثبت نام تا روز 25 مرداد به اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه کنند و مدارک خود را ارائه دهند.

افرادی می توانند در این آزمون شرکت کنند که علاوه بر دارای بودن مدرک دکتری حرفه ای در یکی از رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، صلاحیت اخلاقی، نداشتن نقص عضو موثر در فعالیتهای مطلوب حرفه ای و حداکثر سن 45 سال، باید حداقل سه سال سابقه کار داشته باشند و به تحصیل در سایر رشته ها و مقاطع تحصیلی نیز اشتغال نداشته باشند.

آزمون کتبی پذیرش دانشجو در دوره عالی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در روز پنجشنبه 29 مرداد برگزار می شود و نتایج آن یکشنبه اول شهریور اعلام خواهد شد. مصاحبه با افراد واجد شرایط روز شنبه 7 شهریور برگزار می شود و در نتایج نهایی پذیرش 15 شهریورماه اعلام می شود.