تأیید رکودعلمی اساتید در چند دانشگاه/ جزئیات برخورد با رکودعلمی اساتید

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آیین نامه هایی برای برخورد با اساتید دارای رکود علمی در دانشگاهها هر یک از دانشگاههای کشور با توجه به موقعیت دانشگاه و اساتید در این رابطه تصمیم گیری می کنند اما تمامی دانشگاههای کشور بر اصول کلی برخورد با این اساتید پایبند هستند.

بر اساس آیین نامه های موجود در رابطه با بحث رکود علمی اعضای هیئت علمی دانشگاهها باید به طور سنواتی از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی که انجام می دهند حداقل امتیازاتی را به دست آورند و یک پایه کسب کنند. اگر عضو هیئت علمی نتواند برای مدت حدود سه سال متوالی این پایه را دریافت کند مشمول رکود علمی می شود.

بررسی وضعیت علمی اساتید در دانشگاه تربیت مدرس

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در حال بررسی وضعیت علمی اساتید در این دانشگاه هستند به مهر گفت: در حال بررسی این امر هستیم تا به هیئت ممیزه فرستاده و در مورد آن تصمیم گیری شود.

حسین نادری منش ادامه داد: معمولا اساتید دارای رکود علمی در دانشگاه تربیت مدرس نیستند و اگر هم حضور داشته باشند تعداد آنها بسیار کم است.

وی در رابطه با نحوه برخورد با اساتید دارای رکود علمی گفت: به این اساتید تذکر جدی داده می شود تا با رفع کمبودها فعال شوند.

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: تا به حال در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه استادی دارای رکود علمی دیده نشده اما در حال بررسی مستندات تهیه شده از پیمانیها هستیم زیرا در میان اساتید پیمانی دانشگاه چنین مواردی را مشاهده کرده ایم.

سه استاد دانشگاه یزد دارای رکود علمی تشخیص داده شدند

رئیس دانشگاه یزد نیز در این مورد به مهر گفت: در بررسیهای دانشگاه متوجه شدیم که در سال گذشته سه نفر از اساتید دانشگاه یزد دارای رکود علمی بوده اند.

سید علی محمد میرمحمدی میبدی ادامه داد: بررسی وضعیت اساتید دارای رکود علمی در هیئت ممیزه در حال انجام است تا در نهایت در این مورد تصمیم گیری شود.

وی در رابطه با تصمیم دانشگاه درباره این اساتید گفت: این اساتید از استخدام رسمی به پیمانی تغییر وضعیت داده می شوند.

دانشگاه علامه طباطبایی به اساتید دارای رکود علمی یک ترم مهلت جبران می دهد

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره نحوه برخورد با اساتید دارای رکود علمی در این دانشگاه به مهر گفت: تا به حال به این موضوع عمل نکرده ایم. اما به هر حال معاونت آموزشی دانشگاه در حال بررسی این امر است و در صورتی که موردی وجود داشته باشد به این افراد یک ترم مهلت داده می شود تا این نقیصه را جبران کنند.

سید صدرالدین شریعتی در رابطه با نحوه تعیین اساتید دارای رکود علمی در این دانشگاه افزود: اگر این اساتید سه پایه که برایشان مشخص شده است را نگیرند دارای رکود علمی هستند.

سیاستهای دانشگاه شهید بهشتی مانع حضور اساتید دارای رکود علمی است

رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در رابطه با حضور اساتید دارای رکود علمی در این دانشگاه گفت: با توجه به سیاستهایی که دانشگاه شهید بهشتی دنبال می کند اکثریت اساتید این دانشگاه در امر پژوهش فعال هستند.

احمد شعبانی ادامه داد: سیاستگذاری دانشگاه به این شکل بوده است که هر کدام از اعضای هیئت علمی دو دانشجوی فوق لیسانس را تحت نظر می گیرند و به همین دلیل تمامی اساتید دانشگاه در مسئله تحصیلات تکمیلی درگیر هستند.

وی با بیان اینکه با اجرای این سیاست قطعا استاد دارای رکود در امر پژوهش در دانشگاه نخواهد بود افزود: دانشگاهها باید تلاش کنند ابزارهای پژوهشی، فضاهای فیزیکی، وسایل و نیروی انسانی کافی را تامین کنند چرا که اساتید همیشه همراه هستند.

برخورد دانشگاه تهران با رکود علمی اساتید

اما دانشگاه تهران که به عنوان یکی از مهمترین دانشگاههای کشور مطرح است در سال گذشته استادی را نداشته است که به دلیل رکود علمی از کار برکنار شود.

رئیس دانشگاه تهران در این رابطه به مهر گفت: مصمم هستیم که با هر یک از اساتید که نتواند سه سال متوالی پایه بگیرد برخورد جدی داشته باشیم.

فرهاد رهبر گفت: هر استاد باید به امتیاز خاصی که توان دریافت پایه سالانه را داشته باشد برسد. اگر استادی سه سال متوالی نتواند این امتیاز را اخذ کند مشمول رکود علمی می شود.

وی درباره تعداد اساتید دارای رکود علمی در دانشگاه تهران گفت: در سال اخیر تا به حال چنین موردی را نداشته ایم.



دانشگاه صنعتی شریف به اساتید دارای رکود علمی پیشنهاد بازنشستگی می دهد

رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز به مهر گفت: این دانشگاه به اساتید و اعضای هیئت علمی دارای رکود علمی پیشنهاد بازنشستگی می دهد که تاکنون در چندین مورد این امر اتفاق افتاده و مورد موافقت استاد قرار گرفته است.



دکتر سعید سهراب پور در رابطه با حضور اساتید دارای رکود علمی در میان اعضای هیئت علمی این دانشگاه گفت: در گذشته یکی دو مورد از این اساتید را در دانشگاه داشته ایم.

وی ادامه داد: اساتیدی را داشته ایم که با چندین سال سابقه تحقیق نداشته و همچنان استادیار باقی مانده بودند و حتی چند سال پایه نگرفته بودند که ما پیشنهاد بازنشستگی را به این اساتید ارائه کردیم که آنها نیز پذیرفتند.

رئیس دانشگاه صنعی شریف قانون کشور در رابطه با بازنشستگی اساتید را 65 سالگی خواند و تاکید کرد: این امر با نظر دانشگاه تا 70سالگی هم می تواند ادامه پیدا کند.

اساتید دارای رکود دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به دانشگاههای دیگر منتقل می شوند

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در رابطه با حضور اساتید دارای رکود علمی در این دانشگاه به مهر گفت: امیدوارم که چنین موردی در دانشگاه وجود نداشته باشد اما به هر حال رکود علمی یک بحث جدی است.

بطحایی در رابطه با نحوه برخورد با این اساتید گفت: معمولا این اعضا را به دانشگاههای دیگر منتقل می کنیم.

وی ادامه داد: بحث ارشاد و تشویق بیشتر مورد توجه است و تا به حال در دانشگاه تمامی موارد در همین حد بوده و در حد انتقال نبوده است.

اساتید دارای رکود علمی در دانشگاه الزهرا سه سال برای ترفیع مهلت دارند

دانشگاه الزهرا نیز به عنوان یکی از دانشگاههای مهم پایتخت در زمینه برخورد با اساتید دارای رکود علمی مانند دانشگاه تهران عمل می کند.

رئیس دانشگاه الزهرا در رابطه با حضور اساتید دارای رکود علمی در این دانشگاه به مهر گفت: تا به حال چنین موردی را در دانشگاه نداشته ایم.

محبوبه مباشری ادامه داد: اگر هر کدام از اعضای هیئت علمی دانشگاه کار پژوهشی انجام نداده باشد به وی اخطار می دهیم و این عضو سه سال مهلت دارد تا ترفیع بگیرد.

وی در رابطه با تعداد این اساتید در دانشگاه الزهرا افزود: سال گذشته این تعداد زیاد نبوده است.

هیچ کدام از اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان در سال گذشته دارای رکود علمی نبوده اند

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان نیز به مهر گفت: دانشگاه صنعتی اصفهان جزو دانشگاههای فعال کشور است و تا به حال استاد دارای رکود علمی نداشته ایم.

غلامرضا قربانی ادامه داد: در سال گذشته در دانشگاه استادی نبوده که نتوانسته باشد پایه خود را بگیرد.

عذر تعدادی از اساتید دارای رکود علمی در دانشگاه شیراز خواسته شده است

رئیس دانشگاه شیراز در رابطه با سابقه حضور اساتید دارای رکود علمی در این دانشگاه به مهر گفت: مواردی از قبل بوده و عذر تعدادی هم خواسته شده است.

محمد هادی صادقی اضافه کرد: این موارد در دانشگاه شیراز خیلی نادر است اما در چند سال اخیر به بعضی از اساتید تذکر داده شده است که کمیته مربوطه مرتب متناسب با موارد تشکیل جلسه داده و برخوردهای قانونی صورت گرفته است.

تمهیدات دانشگاه پیام نور برای جلوگیری از رکود علمی اساتید

دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین مرکز آموزش نیمه حضوری دانشجویان در کشور مطرح است و حضور اساتید در این دانشگاه به اندازه دیگر دانشگاههای کشور جدی نیست اما با تغییرات جدیدی که در این دانشگاه صورت گرفته نقش اساتید در این دانشگاه به شکل جدی تری مطرح شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور در رابطه با وجود اساتید دارای رکود علمی در این دانشگاه به مهر گفت: تا به حال چنین موردی را نداشته ایم چرا که با تاکید بر اصلاح هرم علمی دانشگاه اعضای هیئت علمی دائم ارتقا پیدا می کنند.

سید محمد حسینی ادامه داد: در حال حاضر هیئت ممیزه فعال است و تاکید بر این است که حتی دستیاران باید کارهای پژوهشی انجام دهند.

وی افزود: تشویق برای حضور در کنفرانسها و همایشهای بین المللی و اختصاص اعتبار به گرنت برای کارهای پژوهشی مواردی هستند که می توانند کمک کنند اساتید دچار ایستایی و رکود نشوند.

مشخصات اساتید دارای رکود علمی و تاکید وزارت علوم بر خورد با آنها

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با تشریح مشخصات اعضای هیئت علمی که دارای رکود علمی هستند به مهر گفت: بر اساس جدیدترین آئین نامه دانشگاهها می توانند نسبت به خاتمه خدمت اعضای هیئت علمی دارای رکود علمی اقدام کنند.

رضا عامری با اشاره به قانون جدید در رابطه با بحث رکود علمی اعضای هیئت علمی دانشگاهها گفت: اعضای هیئت علمی باید به طور سنواتی از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی که انجام می دهند حداقل امتیازاتی را به دست آورند و یک پایه کسب کنند. اگر عضو هیئت علمی نتواند برای مدت حدود سه سال متوالی این پایه را دریافت کند مشمول رکود علمی می شود.

وی اظهار داشت: دانشگاه می تواند عضو هیئت علمی که دارای رکود علمی شده در صورت رسمی آزمایشی بودن به پیمانی تبدیل کند و در صورت پیمانی بودن درباره خاتمه خدمت و قطع همکاری وی با دانشگاه تصمیم بگیرد.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه این قانون تمام اعضای هیئت علمی شامل مربی، استادیار، دانشیار و استاد می شود به مهر گفت: برای بررسی وضعیت و پرونده عضو هیئت علمی که دارای رکود علمی است کمیته ای متشکل از خود فرد، نماینده دانشکده و گروه آموزشی تشکیل می شود و تصمیم لازم در این خصوص اخذ می شود.