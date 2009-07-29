135 اثر تاریخی استان مرکزی ثبت ملی می شود

محمدحسین فراهانی فرمهینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: کار ثبت محوطه های باستان شناسی و بافت تاریخی مناطق نراق و وفس در استان مرکزی از جمله این برنامه هایی بوده که در حال پیگیری است.

وی گفت: با تبدیل شدن خنداب به شهرستان، طرح پژوهشهای میدانی و شناسایی مناطق باستانی، بافتها و محوطه های تاریخی و تپه های باستانی با هدف ثبت تدریجی آنها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه بیش از دو هزار اثر قابل ثبت در استان مرکزی وجود دارد، افزود: تاکنون 586 اثر تاریخی در استان مرکزی در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

فراهانی با بیان اینکه، کار بررسی 40 اثر معنوی استان مرکزی با هدف ثبت آنها در حال انجام است، خاطرنشان کرد: ثبت آثار معنوی نظیر مراسم آیینی، سنت ها، رسومات، بازی های محلی و مقولات مردم شناسی از مواردی است که تاکنون در استان مرکزی مغفول مانده بود.