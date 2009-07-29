  1. استانها
  2. مرکزی
۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

135 اثر تاریخی استان مرکزی ثبت ملی می شود

135 اثر تاریخی استان مرکزی ثبت ملی می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: پیگیری ثبت 135 اثر و تپه های تاریخی این استان در فهرست آثار ملی ایران در دستور کار است.

محمدحسین فراهانی فرمهینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: کار ثبت محوطه های باستان شناسی و بافت تاریخی مناطق نراق و وفس در استان مرکزی از جمله این برنامه هایی بوده که در حال پیگیری است.

وی گفت: با تبدیل شدن خنداب به شهرستان، طرح پژوهشهای میدانی و شناسایی مناطق باستانی، بافتها و محوطه های تاریخی و تپه های باستانی با هدف ثبت تدریجی آنها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه بیش از دو هزار اثر قابل ثبت در استان مرکزی وجود دارد، افزود: تاکنون 586 اثر تاریخی در استان مرکزی در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

فراهانی با بیان اینکه، کار بررسی 40 اثر معنوی استان مرکزی با هدف ثبت آنها در حال انجام است، خاطرنشان کرد: ثبت آثار معنوی نظیر مراسم آیینی، سنت ها، رسومات، بازی های محلی و مقولات مردم شناسی از مواردی است که تاکنون در استان مرکزی مغفول مانده بود.

کد مطلب 920260

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها