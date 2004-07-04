چاي ايراني از نظر سلامت بهترين چاي دنياست ؛ چاي خارجي سرطان زاست

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، سيد محمد غروي امروز درجمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود:چاي ايراني به دليل داشتن طعم مناسب، كافئين كم و عدم استفاده از سموم گياهي ازنظر بهداشتي درمقايسه با چاي توليدي ساير كشورها از سلامت بيشتري برخوردار است.

وي با اشاره به اينكه چاي خارجي غيربهداشتي وسرطانزا است زيرا از رنگها و اسانسهاي خطرناك استفاده مي كنند گفت: چاي ايراني ازمرحله كشت برگ سبز تا استحصال در كارخانه ، فرآوري و بسته بندي، از سلامت و بهداشت بالاتري در مقايسه با چاي خارجي برخوردا است.

وي خواستار نظارت دقيق وزارت بهداشت و درمان بر رعايت نكات بهداشتي و سلامت چاي شد و تصريح كرد: تاجران چاي نيز بايد نكات بهداشتي را رعايت كنند.

غروي اف زود:بعد از آزادسازي واردات چاي، عده اي ما را تشويق به واردات چاي خارجي كردند، ولي ما از سود 400 ميليارد ريالي واردات گذشتيم .

وي گفت: مدير عامل كارخانه چاي نمونه وابسته به معاونت خودكفايي حوزه هنر ي سازمان تبليغات اسلامي افزود: دو كشور انگلستان و آمريكا گرچه به خاطر مساي ل سياسي با تمام مسايل ايران مخالفت مي‌كنند، ولي چاي ايراني را تاييد مي‌كنن د