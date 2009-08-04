برنامه عملیاتی صادرات سنگهای تزئینی در استان مرکزی تدوین شد

جعفر اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این برنامه در قالب یک کتاب با همکاری بخش خصوصی تهیه شده است، افزود: با توجه به معادن غنی تراورتن و سنگبری ‌های متعدد و توانایی صادرات این محصول در استان، اجرایی کردن برنامه‌ عملیاتی تهیه شده نقش موثری در توسعه صادرات غیرنفتی استان دارد.

وی در مورد یکی از مزیتهای نسبی سنگ استان گفت: کارخانجات فرآوری در این استان عموما به صورت متمرکز فعالیت کرده و این امر یکی از مزایای مثبت در این صنعت است.

اصغری در بخش دیگری از سخنان خود گسترش فرهنگ صادراتی، تنوع بخشی به بازارهای هدف صادراتی، روان ‌سازی تجارت خارجی، توسعه تجارت الکترونیک را از برنامه ‌های در دست اجرای حوزه خارجی بازرگانی عنوان کرد.

وی همچنین تاسیس پایانه حمل و نقل، تاسیس صندوق کارگزاری صادرات به منظور ضمانت صادرات، توانمندسازی صادرکنندگان و تشکیل میزهای صادراتی را از دیگر برنامه‌های در دست اقدام این حوزه برشمرد.

استان مرکزی از استانهای دارای معدن سنگ بوده و سنگ تروارتن محلات در این استان دارای شهرت جهانی است.