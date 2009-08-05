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۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۸

تل آویو 100 بمب هوشمند لیزری از واشنگتن خریداری می کند

تل آویو 100 بمب هوشمند لیزری از واشنگتن خریداری می کند

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی اخیرا درخواست خرید 100 بمب پیشرفته هوشمند لیزری را به آمریکا ارائه داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، این بمب های پیشرفته با لیزر کنترل شده و ویژگی خاص آنها هدف قرار دادن اهداف سریع و متحرک است.

بنابراین گزارش؛ نیروی هوایی رژیم صهیونیستی این درخواست را از ابتدای تابستان امسال برای آمریکا مطرح کرده است.

یک مقام مسئول در نیروی هوایی اسرائیل در این باره اظهار داشت: با خرید این بمب ها نیروی هوایی توانایی و دقت بالاتری درمنهدم کردن اهداف متحرک و سریع پیدا می کند.

از سوی دیگر منابع صهیونیست از تمایل ارتش این رژیم برای خریداری بمب های با فناوری نوینی خبر می دهند، که دارای سیستم جهانی شناسایی اهداف است.

پیش از این منابع آگاه از آمادگی شرکتهای تسلیحاتی رژیم صهیونیستی  برای جنگی که در سال 2010 آغاز می شود، خبر داده بودند.

بر این اساس این شرکت ها در حال توسعه فناوری نوینی هستند که بمباران هوایی جنگنده ها را به وسیله رایانه تحت کنترل خود قرار می دهد.

کد مطلب 924172

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