اجرایی شدن طرح "آیه های برتر"/ تقدیر از تیمهای برتر لیگ علمی دانش آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد صالح جوکار پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه دومین دوره لیگ پیشگامان ایران اسلامی (پایا) در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری این لیگ علمی را پرورش خلاقیت دانش آموزان ذکر کرد و گفت: در اولین دوره لیگ حدود 20 هزار گروه دانش آموز از سراسر کشور شرکت کردند که پس از طی مراحلی 100 تیم به مرحله نهایی راه یافت.

وی با تاکید بر اینکه در این دوره تعداد رشته های مسابقه افزایش یافته است، اظهار داشت: در دومین دوره، مسابقات در رشته های ریاضی، شیمی و فیزیک برگزار شد. در این دوره در مجموع 85 هزار دانش آموز در قالب 18 هزار تیم شرکت کردند.

جوکار با بیان اینکه پس از طی مراحل آزمون تشریحی و انجام تستهای آزمایشگاهی برای مرحله نهایی انتخاب شدند، خاطر نشان کرد: از تعداد تیمهای شرکت کننده 156 تیم به مرحله استانی راه یافتند که پس از پشت سر گذاشتن آزمونهای ویژه ای، تعداد 143 تیم برای مرحله نهایی انتخاب شدند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی از برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان در این رقابتها خبر داد و گفت: در این نمایشگاه از دستاوردهای دانش آموزان که مراحل شهرستانی و استانی و کشوری را پشت سر گذاشته اند نمایشگاهی برگزار شد و طرحهای برتر به نمایش گذاشته شد.

جوکار به حمایتهای سازمان بسیج دانش آموزی از تیمهای برتر اشاره کرد و ادامه داد: لیگهای علمی علاوه بر اینکه موجب رشد تفکر و خلاقیت در دانش آموزان می شود باعث می شود که دانش آموزان برتر را برای طرح "آیه های برتر" انتخاب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این طرح شامل دانش آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی می شود در این باره توضیح داد: طبق این طرح دانش آموزان برتر تا رسیدن به دانشگاه و ورود به یکی از رشته های مورد نیاز کشور شناسایی و مورد حمایت قرار می گیرند. یکی از روشهای گزینش این افراد برگزاری لیگ علمی بود که در طی آن افرادی که به مراحل پایانی برسند برای این طرح انتخاب می شوند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی همچنین تاکید کرد: افرادی که قرار است در آینده نقش آفرینی کنند باید از میان این عده باشند از این رو این لیگ می تواند بستر مناسبی برای شناسایی دانش آموزان طرح "آیه های برتر" باشد.

به گفته وی، اقدامات اولیه برای اجرایی شدن این طرح آغاز شده است و در سال آینده دانش آموزان می توانند در طول سال تحصیلی در این طرح شرکت کنند.

طبق این گزارش در مراسم اختتامیه دومین دوره لیگ پیشگامان ایران اسلامی (پایا) علمی دانش آموزی از 18 تیم در هر یک از رشته های ریاضی، شیمی و ریاضی تقدیر شد.