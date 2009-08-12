تولید سری جدید اتوبوسهای درون شهری در سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عبدالله اکبری راد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: این اتوبوس ها دارای شاسی جدید اسکانیا با استاندارد یورو چهار، موتور با استاندارد یورو سه، طراحی کابین ویژه راننده، شیشه های دو جداره و سامانه گرمایشی و سرمایشی قوی است.

وی با بیان اینکه 180 دستگاه از این نوع اتوبوسها تولید و در اختیار ناوگان درون شهری کشور قرار گرفته است، گفت: از این پس ماهانه 100 دستگاه از این نوع اتوبوسها تولید و به ناوگان درون شهری کشور عرضه می شود .

اکبری راد با اشاره به اینکه 100 میلیون ریال هزینه نوآوری، طراحی و ساخت این نوع اتوبوسها برای هر دستگاه است، گفت: به رغم این هزینه اتوبوسهای تولیدی سری جدید با قیمت 144 میلیون تومان همان قیمت قبلی است عرضه می شود.

به گفته وی، سالانه سه هزار دستگاه اتوبوس درون شهری، برون شهری و تشریفات در این شرکت تولید می شود.

وی با بیان اینکه این شرکت در قراردادی با وزارت کشور نقش مهمی در تولید و تامین اتوبوسهای ناوگان درون شهری کشور دارد، گفت: تا دو سال آینده ظرفیت تولید این شرکت از سه هزار اتوبوس به شش هزار اتوبوس افزایش پیدا خواهد کرد.