  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۵۰

ربیعی خبر داد:

اجرای طرح های جدید فرهنگی هنری در مترو تهران

اجرای طرح های جدید فرهنگی هنری در مترو تهران

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از تشکیل کارگروهی مشترک بین شرکت مترو و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران خبر داد و گفت: در راستای تبدیل ایستگاه های مترو به فضاهای فرهنگی کارگروهی شکل گرفته است تا زمینه ساز اجرای طرح های جدید فرهنگی و هنری در ایستگاههای مترو تهران باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ربیعی با بیان این مطلب اظهارکرد : شهردار تهران تاکید دارد که مترو یک پدیده فرهنگی واجتماعی است و زمانی که شهروندان وارد ایستگاه های مترو می شوند باید بتوانند بیشترین بهره برداری فرهنگی را در این مکان داشته باشند.

وی ادامه داد : در این راستا کارگروه مشترکی بین شرکت مترو سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران تشکیل شده است تا ضمن تغییر رویکرد طرح های فرهنگی که از گذشته در مترو اجرا می شده طرح های جدید فرهنگی و هنری در مترو به اجرا درآید.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه با بیان اینکه طرح های فرهنگی مانند مترو یاران جوان ، توزیع کتاب مترو ، ایجاد غرفه های فرهنگی در ایستگاه ها و ... تغییر برخی رویکرد ها همچنان ادامه خواهد یافت تصریح کرد: در تلاشیم ایستگاه های مترو را به فضاهای فرهنگی و هنری تبدیل کنیم تا مسافران در زمانی که در ایستگاه های مترو هستند بتوانند از این فضاها به خوبی بهره مند شوند.

کد مطلب 929883

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها