اجرای طرح های جدید فرهنگی هنری در مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ربیعی با بیان این مطلب اظهارکرد : شهردار تهران تاکید دارد که مترو یک پدیده فرهنگی واجتماعی است و زمانی که شهروندان وارد ایستگاه های مترو می شوند باید بتوانند بیشترین بهره برداری فرهنگی را در این مکان داشته باشند.

وی ادامه داد : در این راستا کارگروه مشترکی بین شرکت مترو سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران تشکیل شده است تا ضمن تغییر رویکرد طرح های فرهنگی که از گذشته در مترو اجرا می شده طرح های جدید فرهنگی و هنری در مترو به اجرا درآید.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه با بیان اینکه طرح های فرهنگی مانند مترو یاران جوان ، توزیع کتاب مترو ، ایجاد غرفه های فرهنگی در ایستگاه ها و ... تغییر برخی رویکرد ها همچنان ادامه خواهد یافت تصریح کرد: در تلاشیم ایستگاه های مترو را به فضاهای فرهنگی و هنری تبدیل کنیم تا مسافران در زمانی که در ایستگاه های مترو هستند بتوانند از این فضاها به خوبی بهره مند شوند.