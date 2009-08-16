تعداد پروژه های خوشه صنعتی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حیدری سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان مطلب فوق گفت: توسعه شبکه‌های خوشه‌های صنعتی در برنامه چهارم توسعه مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه ضوابط و مقررات اجرایی و حمایتی آن تدوین نشده است.

حیدری افزود: در این زمینه آئین‌نامه فراگیر توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های کسب و کار تنظیم و توسط وزارت صنایع و معادن به هیئت وزیران ارسال گردیده است.

وی تصریح کرد: چنانچه این آئین نامه به تصویب برسد و ضوابط و مقررات اجرایی و نحوه حمایت از خوشه‌ها مشخص شود گام موثری در توسعه خوشه های صنعتی در کشور برداشته خواهد شد.

سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه تاکنون 192 خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده است، اظهار کرد: از این تعداد 42 پروژه توسعه خوشه ای تعریف شده است که 27 خوشه صنعتی در مرحله مطالعه شناختی و تعداد 15 خوشه صنعتی در مرحله پیاده سازی قرار دارد.

به گفته وی، تا پایان سال گذشته اقدامات لازم به منظور توسعه 42 خوشه آغاز شده است که این تعداد تا پایان سالجاری به 55 خوشه افزایش خواهد یافت ، ضمن اینکه 12 پروژه از این پروژه ها از مصوبات سفرهای استانی است که در دست اقدام قرار دارد.

حیدری در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه خوشه های صنعتی مبتنی بر مزیت های علمی و منطقه‌ای و با تکیه بر سرمایه های اجتماعی شکل می‌گیرند حمایت و توسعه آنها یکی از مسیرهای توسعه‌ای پایدار در اقتصاد صنعتی محسوب می‌شود که در کمترین زمان قادر است منابع اقتصادی و اجتماعی را تجهیز و با حداکثر بهره وری مسیر توسعه را طی کند.