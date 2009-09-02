درسنامه ترجمه: اصول، مبانی و فرآیند ترجمه قرآن

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: ترجمه از گذشتههای دور مورد توجه بوده و "ترجمه قرآن" از همان سدههای اول جای خود را در بین فعالیتهای قرآنی باز کرده است.
نویسنده درباره ضرورت نگارش این کتاب معتقد است که اهمیت یافتن روز افزون مباحث ترجمه در جامعه ما باعث شده اساتید مراکز آمزشی هر یک به فراخور نیازهای مخاطبان خود جزوههایی را تدوین و ارائه کنند.
اما با همه این احوال، برخی مراکز آموزشی - تربیتی خواستار تدوین درس نامهای با ویژگیهای خاص شدند که مشابه آن در دسترس نبود. بر این اساس لازم بود که شخصی عهدهدار این مهم شود و مسیر را برای ظهور چنین اثر ارجمندی آماده کند.
نگارنده در این کتاب در پی نقد ترجمههای قرآن کریم نبوده و نقل مثالها از ترجمهها صرفا با هدف آموزشی انجام شده است.
نویسنده در انتخاب ترجمهها سعی کرده از آخرین چاپ استفاده شود ولی احتمال وجود نسخههایی کاملتر و با تجدیدنظر مولفان آنها منتفی نیست.
کتاب علاوه بر پیشگفتار و منابع و مآخذ دارای نمایه و پیوست است و در چهار فصل تنظیم شده است.
فهرست عناوین این کتاب عبارت است از: کلیات، اصول و مبانی ترجمه قرآن، مبانی ترجمه و فرآیند ترجمه.
