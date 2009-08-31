به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "افسانه‌های ملل" تهیه شده در گروه فرهنگ عامه رادیو فرهنگ، این‌بار افسانه "یوری واگای دلیر و همسرش کاسوکا " را با ترجمه محمدعلی جمال‌زاده برای مخاطبان خود در نظر گرفته است.

افسانه "یوری واگای دلیر و همسرش کاسوکا" روایتی است از جنگ ازلی-ابدی خیر و شر. این افسانه تصویری است از شکست ظاهری خیر و پیروزی شر اما در نهایت خیر است که پیروز میدان است و جاودانه می‌شود و به حیات مادی و معنوی خود ادامه می‌دهد.

برنامه "افسانه های ملل" به سردبیری و نویسندگی جواد عاطفه هر هفته چهارشنبه‌ها از ساعت 15:30 تا 16:30 با یک روایت از افسانه ملل مختلفت از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.