به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: توجه جدی و موثر به بازسازی ذخایر به ویژه برای گونه های در حال انقراض از مهمترین برنامه های شیلات است.



وی اظهار داشت: 85 درصد گونه های نادر ماهیان خاویاری مانند فیل ماهی، شیپ و ازون برون، تکثیر 100 درصد ماهیان کلمه و 80 درصد ماهیان کپور دریایی و 30 درصد از تکثیر پرورش انواع ماهیان استخوانی کشور در استان صورت می گیرد.

وی با اعلام اینکه مصوب برنامه سال 88 برای تولید بالغ بر 50 میلیون قطعه ماهی استخوانی مرکز کلمه سیجوال بوده است، خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی و با زیر کشت بردن تمامی استخرهای تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی کلمه توانستیم در سال جاری بیش از 80 میلیون قطعه ماهی استخوانی در این مرکز تولید و به دریا رهاسازی کنیم.

به گفته پاسندی، شیلات گلستان با استفاده بهینه از آب و خاک و با بکارگیری مجدد مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری استان و مشارکت صیادان در تامین مولد مناسب برای نخستین بار موفق شد بیش از 130 میلیون قطعه انواع بچه ماهی استخوانی (کپور دریایی، سفید و کلمه) را پس از تکثیر به دریا رهاسازی کند که این میزان چهار برابر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

مدیرکل شیلات گلستان، میزان ماهیان خاویاری رهاسازی شده در دریای خزر را 2.5 میلیون قطعه عنوان کرد و بیان داشت: تولید انبوه بچه ماهیان استخوانی و رهاسازی به دریای خزر در کنار بازسازی ذخایر دریایی زمینه اشتغالزایی صیادان مجاز و ساحل نشینان را در پی خواهد داشت.

وی به فعالیتهای صید و صیادی در شیلات اشاره و اضافه کرد: بیش از 13 درصد تشکلهای صید و صیادی کشور در گلستان فعالیت دارند.

وی عنوان کرد: 73 درصد صید کپور مختص به گلستان بوده و 17 درصد از گونه سفید و 10 درصد از سایر گونه ها نیز از دیگر فعالیتهای این بخش است.

پاسندی با اشاره به نقش 55 درصدی استحصال خاویار گلستان در کشور، به برتری کیفی این فرآورده نسبت به سایر استانها اشاره کرد و دریافت کد E.S اتحادیه اروپا را موید این مطلب دانست.