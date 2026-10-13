به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان امروز سه شنبه گفت: ما تصمیم گرفتیم آنچه را از لبنان باقی مانده است، نجات دهیم. به سمت مذاکرات رفتیم، زیرا جنگ ما را به نتیجه‌ای نخواهد رساند.

رئیس‌جمهور لبنان تأکید کرد: توافق حاصل‌شده، ایده‌آل نیست، اما از گسترش تجاوزات اسرائیل جلوگیری کرده است. هدف لبنان، تحقق عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی، بازگشت آوارگان، آزادی اسرا و بازسازی کشور است.

عون با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تاکید کرد که مقامات لبنانی در راستای کاستن و در نهایت پایان دادن به این حملات حرکت می کنند.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که آنچه از لبنان مانده را نجات دهیم. کدام بهتر است اینکه وضعیت جنگی و تحرکات دریایی اسرائیلی ادامه داشته باشد یا ما کاری انجام دهیم که بتوانیم فجایع را از سر کشور دور کنیم؟ جنگها معمولا با پیروزی قاطع یکی از طرفین یا با گفتگو تمام می شوند و ما راه دوم را که برای ممانعت از آسیب بیشتر بهتر است، برگزیدیم. اهالی جنوب خسته شده اند و تمایل دارند که در امنیت به سر برند.