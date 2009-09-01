تابستان 2009 رکورد فروش سینمای آمریکا را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فروش فیلم‌های تابستانی تا روز یکشنبه با عبور از مرز 4.16 میلیارد دلاری تابستان سال 2006 به 4.17 میلیارد دلار رسید تا رکوردی تازه در این عرصه خلق شود. تعطیلات روز کارگر احتمالا رقمی حدود 100 میلیون دلار دلار به رقم فروش تابستانی می‌افزاید تا درآمد امسال نسبت به دو سال پیش سه درصد بیشتر شود.

در تابستان 2009 سینمای آمریکا سه فیلم رقابت در گیشه را از دیگر فیلم‌های روی پرده ربودند و به فروش‌هایی بسیار خوب دست یافتند؛ اول "ترانسفورمرها: انتقام شکست‌خوردگان" پارامونت با 399 میلیون دلار، دوم "هری پاتر و شاهزاده دورگه" وارنر با 294 میلیون دلار و سوم "بالا" پیکسار / دیسنی با 290 میلیون دلار.

یکی از فیلم‌هایی که عملکرد آنها در گیشه سینمای آمریکا و کانادا بهتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود کمدی "خماری" بود که با 270 میلیون دلار فروش با فاصله بسیار زیاد پرفروشترین کمدی درجه R تاریخ سینما لقب گرفت و در میان 10 فیلم پرفروش تابستان امسال هم در رده چهارم جدول ایستاد.

مخاطبان سینما از کمدی عاشقانه "پیشنهاد" با بازی ساندرا بولاک و رایان رینولدز هم استقبال کردند و با 160 میلیون دلار فروش به آن لقب پرفروشترین کمدی عاشقانه تاریخ تابستانی هالیوود دادند. "پیشنهاد" در جدول فیلم‌های پرفروش تابستانی در رده نهم قرار گرفت و نام دو بازیگر خود را به فهرست ستارگان پولساز اضافه کرد.

دیگر فیلم‌های پرفروش تابستان امسال عبارتند از "سفر ستاره‌ای" پارامونت با 257 میلیون دلار در رده پنجم جدول پرفروش‌ها، "ولوورین" فوکس با 179 میلیون دلار در رده هفتم، "عصر یخبندان: ظهور دایناسورها" فوکس با 193 میلیون دلار در رده ششم و "شب در موزه" فوکس با 177 میلیون دلار در رده هشتم.

"فرشتگان و شیاطین" سونی هم با 133 میلیون دلار در رده دهم جدول پرفروش‌های تابستانی ایستاد. گرچه "جی. آی. جو: خیزش کبرا"ی پارامونت که تا هفته چهارم اکران 132 میلیون دلار فروخته، تا هفته آینده جای "فرشتگان" را می‌گیرد و دهمین فیلم پرفروش تابستان 2009 می‌شود.