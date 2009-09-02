85 درصد معتادین در خراسان رضوی مرد هستند

حسن حاجی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: 109 مرکز درمان اعتیاد غیردولتی در استان شامل 65 مرکز درمان سرپایی اعتیاد در مشهد، 25 مرکز اعتیاد در شهرستان، 13 مرکز بستری، 5 مرکز گذری آسیب در مشهد و 2 سرپناه ویژه معتادان کارتن خواب اطرف حرم مطهر وجود دارد.

معاون امور پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی گفت: 37 هزار و 134 نفر معتاد در سال 87 داشته‌ایم که 85 درصد آنان مرد و 15 درصد آنان زن بوده‌اند و یک هزار و 313 نفر آنان از یارانه درمان اعتیاد استفاده کرده‌اند.

حاجی‌پور تعداد مراجعه‌کنندگان معتاد در سه ماهه اول سال 88 را 8 هزار نفر عنوان کرد و گفت: رشد تعداد مراکز خصوصی در سال 87 نسبت به سال قبل از آن 47 درصد و رشد مراکز درمان اعتیاد 32 درصد بوده است.

معاون امور پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی از وجود 11 مرکز سلامت روان محلی، 28 مرکز مشاوره‌ عمومی و 4 مرکز مرکز مشاوره تخصصی در استان خبر داد و افزود: در طی سال 87 حدود 35 هزار و 119 نفر به مراکز مشاوره حضوری غیردولتی مراجعه کرده و خدمات دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در سه ماهه اول سال 88 نیز حدود یک هزار و 38 نفر مراجعه کننده داشته‌ایم.

وی ادامه داد: یک دوره آموزش کشوری مشاوره ژنتیک را نیز در سال 87 برای 145 نفر پزشک برگزار کردیم که در این میان 29 نفر پذیرفته شدند و 14 نفر آنان گواهی پایان دوره کاروزی هم گرفته‌اند.



