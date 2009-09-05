کمبود پزشک متخصص در تایباد محسوس است

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، مهدی هنرور در مراسم افتتاح سه واحد مسکونی ویژه پزشکان متخصص تایباد افزود: کمبود پزشک متخصص در این شهرستان یکی از مشکلات شبکه بهداشت و درمان تایباد است و مهمترین انتظار و خواسته مردم مرزنشین شهرستان تایباد در بخش درمان، تامین پزشک متخصص ارتوپدی، جراح عمومی و متخصص قلب و عروق است.

فرماندار تایباد گفت: علاوه بر جمعیت 50 هزار نفری شهرستان تایباد به طور میانگین هر سه ماه برابر جمعیت کل شهرستان مسافر از طریق مرز دوغارون تردد می کند که این جمعیت نیاز مبرم به پزشک متخصص دارد.

وی تصریح کرد: نبود متخصص قلب و جراح عمومی و ارتوپد باعث اعزام بیماران متعددی از تایباد به مشهد می شود و فاصله 225 کیلومتری مسیر و کم عرضی جاده ها مشکلاتی را برای بیماران اعزامی و هزینه های متعددی را برای دولت و مردم ایجاد می کند.

دکتر رضا ایروانی رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تایباد هم گفت: 30 واحد منزل مسکونی برای متخصصین احداث شده و 850 میلیون ریال اعتبارسه واحد مسکونی برای پزشکان متخصص تایباد ازمحل اعتبارات سفر ریاست جمهوری تامین شده است.

دکتر ایروانی افزود: امیدواریم در زمان توزیع پزشک متخصص با همکاری مسئولین محترم، مشکل کمبود پزشک متخصص برای بیمارستان تایباد برطرف شود.