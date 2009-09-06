"آخرین برگشتی" در نوبت پخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "آخرین برگشتی" به تهیهکنندگی سعیدرضا هاشمی و به سفارش سیمافیلم تهیه شده و داستان شرخری را روایت میکند که مادرش به خاطر کارهایی که میکند از او راضی نیست. او هنگام وصول آخرین چک برگشتی در موقعیتی قرار میگیرد که توبه میکند و ...
در این فیلم 90 دقیقهای امیرحسین صدیق، فقیهه سلطانی، سحر زکریا، علیرضا کمالینژاد، مینا نوروزی، اکبر معززی بازی کردند و دیگر عوامل آن عبارتند از دستیار اول کارگردان و برنامهریز: علی اسداللهی، مدیر تصویربرداری: عبدالله عبدینسب، صدابردار: امیر شاهوردی، طراح صحنه و لباس: علی نصیرنیا، گریم: بابک شعاعی، مدیر تولید: امیر ابراهیمی، تدوین: نوید نیکخواه آزاد و صداگذار: حسین مافی.
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