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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۳۷

"آخرین برگشتی" در نوبت پخش است

فیلم تلویزیونی "آخرین برگشتی" به کارگردانی امیراحمد انصاری و نویسندگی عباس مرادیان آماده پخش از تلویزیون است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "آخرین برگشتی" به تهیه‌کنندگی سعیدرضا هاشمی و به سفارش سیمافیلم تهیه شده و داستان شرخری را روایت می‌کند که مادرش به خاطر کارهایی که می‌کند از او راضی نیست. او هنگام وصول آخرین چک برگشتی در موقعیتی قرار می‌گیرد که توبه می‌کند و ...

در این فیلم 90 دقیقه‌ای امیرحسین صدیق، فقیهه سلطانی، سحر زکریا، علیرضا کمالی‌نژاد، مینا نوروزی، اکبر معززی بازی کردند و دیگر عوامل آن عبارتند از دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علی اسداللهی، مدیر تصویربرداری: عبدالله عبدی‌نسب، صدابردار: امیر شاهوردی، طراح صحنه و لباس: علی نصیرنیا، گریم: بابک شعاعی، مدیر تولید: امیر ابراهیمی، تدوین: نوید نیکخواه آزاد و صداگذار: حسین مافی.

 

کد مطلب 942457

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