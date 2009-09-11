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۲۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۲

دعای روز بیست و یکم رمضان/

خدایا شیطان را بر من مسلط نگردان

خدایا شیطان را بر من مسلط نگردان

هدایت به سمت کارهای نیکی که خشنودی خالق هستی را در پی دارد، درخواست بهشت و دوری از شیطان در دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان مورد توجه هستند .

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان:

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ الى مَرْضاتِک دلیلاً
ولا تَجْعَل للشّیْطان فیهِ علیّ سَبیلاً
واجْعَلِ الجَنّةِ لی منْزِلاً ومَقیلاً
یا قاضی حَوائِجَ الطّالِبین

خدایا در این روز برایم راهنمایی در مسیر یافتن خشنودی هایت  قرار ده
و در این روز شیطان را بر من مسلط نگردان
و بهشت را برایم منزل و آسایـشگاهم قرار ده
اى برآورنده حاجتهاى طالبان معرفت و حق و حقیقت

گفتار نور:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هرکس حاجت برادر مسلمان خویش را برآورد، گویی همه عمر به خدا خدمت کرده است. 

نهج الفصاحه- حدیث  2908 

کد مطلب 945014

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