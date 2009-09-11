خدایا شیطان را بر من مسلط نگردان

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ الى مَرْضاتِک دلیلاً

ولا تَجْعَل للشّیْطان فیهِ علیّ سَبیلاً

واجْعَلِ الجَنّةِ لی منْزِلاً ومَقیلاً

یا قاضی حَوائِجَ الطّالِبین

خدایا در این روز برایم راهنمایی در مسیر یافتن خشنودی هایت قرار ده

و در این روز شیطان را بر من مسلط نگردان

و بهشت را برایم منزل و آسایـشگاهم قرار ده

اى برآورنده حاجتهاى طالبان معرفت و حق و حقیقت

گفتار نور:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هرکس حاجت برادر مسلمان خویش را برآورد، گویی همه عمر به خدا خدمت کرده است.

نهج الفصاحه- حدیث 2908