جمع آوری بیش از 200 هزار کیلوگرم پسماند

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد جواد جوهریان" افزود: در راستای اجرای طرح مهر رمضان این معاونت با آموزش بازیافت به خانواده ها، توزیع بروشور و کیسه بازیافت و دیگر اقدامات ویژه، فرهنگ تفکیک پسماند را بین شهروندان افزایش می دهد.

این مقام مسئول به آموزش 1900خانوار در زمینه بازیافت اشاره کرد و اظهار داشت: 6 آموزشگر در طول مدت اجرای طرح به آموزش شهروندان پرداختند و 1500 بروشور و 135 کیلوگرم کیسه زباله بین اهالی توزیع کردند.

این مقام مسئول مساجد و مدارس تحت پوشش آموزش تفکیک پسماند را 74 مرکز دانست و تأکید کرد: اجرای برنامه های آموزشی در این مرکز به کاهش تولید زباله و افزایش فرهنگ تفکیک زباله از مبدا کمک می کند.

وی مقدار زباله خشک جمع آوری شده از درب منازل و کیوسکهای بازیافت را 207 هزار و 430 کیلوگرم خواند و اظهار داشت: جمع آوری این مقدار زباله خشک در طرح مهر رمضان به وسیله چهار خودرو مخصوص جمع آوری زباله خشک انجام شده است.

معاون امور شهر و فضای سبز منطقه 17 تهران خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی نفش بسیار مهمی را در تولید زباله دارد و واحد بازیافت شهرداری منطقه به واحدهای صنفی زباله ساز درباره ساماندهی وضعیت دفع زباله هشدار می دهد به طوری که تا کنون برای پنج واحد زباله ساز ابلاغیه صادر شده است.