۲۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۲۳

نماز عید فطر به امامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اقامه خواهد شد

ستاد نماز جمعه تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نماز پرفیض عید سعید فطر به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع هم میهنان گرامی و امت مسلمان و روزه‌دار می‌رساند نماز پرفیض عید سعید فطر به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) اقامه خواهد شد.

این مراسم از ساعت 7 و 45 دقیقه با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید در دانشگاه تهران آغاز می‌گردد.

 با توجه به اینکه مصلی بزرگ حضرت امام(ره) به دلیل ساخت و ساز صحن اصلی جهت برپایی نماز عید سعید فطر مناسب و آماده نیست لذا این مراسم در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ضمنا درهای دانشگاه تهران از ساعت شش صبح عید فطر به روی نمازگزاران عزیز باز خواهد بود.

 
 

