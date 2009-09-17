به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع هم میهنان گرامی و امت مسلمان و روزهدار میرساند نماز پرفیض عید سعید فطر به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مدظله العالی) اقامه خواهد شد.
این مراسم از ساعت 7 و 45 دقیقه با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید در دانشگاه تهران آغاز میگردد.
با توجه به اینکه مصلی بزرگ حضرت امام(ره) به دلیل ساخت و ساز صحن اصلی جهت برپایی نماز عید سعید فطر مناسب و آماده نیست لذا این مراسم در دانشگاه تهران برگزار میشود.
ضمنا درهای دانشگاه تهران از ساعت شش صبح عید فطر به روی نمازگزاران عزیز باز خواهد بود.
