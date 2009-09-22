زنجانی ها میهمان خاطرات جبهه های جنگ می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر رزمجو در حاشیه بازدید استاندار زنجان از مراحل تولید مستند مسیر کهکشان که در محل پادگان تیپ دو زرهی زنجان در حال ساخت است، اظهار داشت: این مستند تلویزیونی روایتگر حماسه ها و رشادتهای رزمندگان و سرداران زنجان طی هشت سال دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: صدا وسیمای مرکز زنجان سعی دارد با تهیه و پخش برنامه ها در حوزه دفاع مقدس رشادتهای رزمندگان استان زنجان را در قالب روایت به تصویر بکشد.

رزمجو با بیان اینکه این مستند جنگی طی شبهای هفته دفاع مقدس از شبکه استانی اشراق پخش خواهد شد، افزود: این مستند کوشیده است با بهره گیری از حضور سرداران هشت سال دفاع مقدس جنگ را برای نسل امروز و کسانی که نتوانستند طی هشت سال دفاع مقدس در جبهه ها حضور داشته باشند، روایت کند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان آشنا کردن نسل امروز را با رشادتها و دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس را از اهداف مهم این مستند تلویزیونی دانست و افزود: صحنه آرایی، بهره گیری از المانها و تصاویر ویژه و کارگردانی توانمند از مولفه های مهم در این مستند تلویزیونی است.

مستند "مسیر کهکشان " در هفت قسمت 60 دقیقه ای با کارگردانی ساسان قجر و مهرداد خلیلی و تهیه کنندگی غلامرضا ملاکرمی از 31 شهریورماه هر شب از شبکه استانی زنجان پخش خواهد شد.